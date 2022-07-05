https://ria.ru/20220705/litva-1800336358.html

Литовские железные дороги хотят вернуть транзит, заявил Алиханов

Литовские железные дороги хотят вернуть транзит, заявил Алиханов - РИА Новости, 05.07.2022

Литовские железные дороги хотят вернуть транзит, заявил Алиханов

Литовские железные дороги заинтересованы в возвращении калининградского транзита, власти региона надеются, что они сохранят эту работу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:06

2022-07-05T12:06

2022-07-05T12:06

экономика

литва

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

калининград

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Литовские железные дороги заинтересованы в возвращении калининградского транзита, власти региона надеются, что они сохранят эту работу, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Конечно. Да, им это интересно", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, поддерживают ли калининградские власти контакты с Литовскими железными дорогами и возобновят ли те свою деятельность после отмены ограничений. По словам губернатора, сейчас Литовские железные дороги уже не первый год испытывают "крайне сложные времена", в том числе из-за политических решений руководства Литвы."К сожалению, в том числе в силу политики литовского руководства, испытывают эти сложности из-за своих позиций относительно Тайваня, в частности, да. То есть у них много решений политического руководства, которые поставили Литовские железные дороги в тяжелую ситуации. На протяжении последних лет они вынуждены сильно ужиматься и проводят сокращение. В прошлом году проводили, в этом году планируют проводить сокращение литовской железной дороги. Поэтому, мы очень надеемся, что все-таки они сохранят эту работу, связанную с Калининградом, как минимум с этим транзитом нашим", - объяснил губернатор.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

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россия

калининград

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, литва, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, калининград, калининградская область, антон алиханов