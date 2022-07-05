https://ria.ru/20220705/litva-1800303175.html

Алиханов предположил, что Литва добивается уступок от ЕС или НАТО

Алиханов предположил, что Литва добивается уступок от ЕС или НАТО - РИА Новости, 05.07.2022

Алиханов предположил, что Литва добивается уступок от ЕС или НАТО

Литва в вопросе калининградского транзита в может добиваться дополнительных уступок и помощи от ЕС или НАТО для своей страны, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:04

2022-07-05T11:04

2022-07-05T11:27

экономика

россия

литва

евросоюз

нато

калининградская область

калининград

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Литва в вопросе калининградского транзита в может добиваться дополнительных уступок и помощи от ЕС или НАТО для своей страны, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Складывается ощущение, что они пытаются использовать это в своей внутриевропейской или внутринатовской повестки для каких-то дополнительных уступок или шагов навстречу их стране", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, почему Литва, которая много лет зарабатывала на транзите, так нервно ведет себя именно сейчас.По мнению губернатора, этот вопрос просто политизируется литовскими политиками. "Cкорее всего, вопрос просто политизируется. Тогда он политизировался в преддверии саммита НАТО в расчете, возможно, на то, что будут приняты какие-то решения, исходя из этой достаточно агрессивной литовской позиции относительно расширения натовских войск в этой стране. Возможно, это опять мои предположения, то есть это, скорее всего, переговорная позиция Литвы в рамках ЕС или в рамках НАТО. То есть, наверное, они что-то пытаются выбить", - отметил Алиханов.Отвечая на вопрос, есть ли хоть какое-то представление, за что может торговаться Литва, губернатор предложил, что за дополнительные доходы для страны. "Конечно, есть. Вы же понимаете, любая военная база, любые дополнительные люди – это доходы. Вот за это", - пояснил Алиханов.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, литва, евросоюз, нато, калининградская область, калининград, антон алиханов, санкции в отношении россии