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Военные ВСУ сжигали православные храмы в Лисичанске, рассказала очевидица - РИА Новости, 05.07.2022
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Военные ВСУ сжигали православные храмы в Лисичанске, рассказала очевидица
Военные ВСУ сжигали православные храмы в Лисичанске, рассказала очевидица - РИА Новости, 05.07.2022
Военные ВСУ сжигали православные храмы в Лисичанске, рассказала очевидица
Украинские военнослужащие обстреливали и сжигали православные храмы в Лисичанске в ЛНР, рассказала РИА Новости жительница города. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:52
2022-07-05T10:53
россия
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы рф
сергей шойгу
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие обстреливали и сжигали православные храмы в Лисичанске в ЛНР, рассказала РИА Новости жительница города."Православные церкви сжигали, а которые не православные - они остались все целы. Притом что они там жили. Обычно они после себя все сжигают, и эти церкви неправославные остались, а православные все они обстреливали", - рассказала собеседница агентства.Она уточнила, что украинские силовики вели обстрелы из минометов с городских окраин по центру, в том числе и по храмам."Был праздник всех святых, в земле Русской просиявших, и вот пожалуйста, что сделали с одним храмом – подпалили, а вверху храм Варвары Великомученицы, которой также молятся шахтеры о здравии, о том, чтобы сохранила жизнь, - и вот прямое попадание в храм", - рассказала РИА Новости прихожанка одного из православных храмов города Алла.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы рф, сергей шойгу
10:52 05.07.2022 (обновлено: 10:53 05.07.2022)
 
Военные ВСУ сжигали православные храмы в Лисичанске, рассказала очевидица

Очевидица рассказала, что украинские военные сжигали православные храмы в Лисичанске

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова идет рядом с разрушенным зданием Лисичанской окружной прокуратуры
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова идет рядом с разрушенным зданием Лисичанской окружной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова идет рядом с разрушенным зданием Лисичанской окружной прокуратуры. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие обстреливали и сжигали православные храмы в Лисичанске в ЛНР, рассказала РИА Новости жительница города.
"Православные церкви сжигали, а которые не православные - они остались все целы. Притом что они там жили. Обычно они после себя все сжигают, и эти церкви неправославные остались, а православные все они обстреливали", - рассказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что украинские силовики вели обстрелы из минометов с городских окраин по центру, в том числе и по храмам.
"Был праздник всех святых, в земле Русской просиявших, и вот пожалуйста, что сделали с одним храмом – подпалили, а вверху храм Варвары Великомученицы, которой также молятся шахтеры о здравии, о том, чтобы сохранила жизнь, - и вот прямое попадание в храм", - рассказала РИА Новости прихожанка одного из православных храмов города Алла.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
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