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Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев - РИА Новости, 05.07.2022
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Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев
Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев - РИА Новости, 05.07.2022
Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев
Обсуждать тему Курильских островов в условиях конфронтации со стороны Японии не приходится, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:22
2022-07-05T13:28
в мире
япония
курильские острова
константин косачев
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Обсуждать тему Курильских островов в условиях конфронтации со стороны Японии не приходится, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Япония ввела очередные санкции против России."Если кому-то кажется, что своими действиями японцы сейчас приближают решение проблемы Курильских островов, то это либо абсолютное невежество, либо окончательный отказ от дальнейшего обсуждения этой темы", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".Потому что обсуждать эту тему в режиме абсолютно конфронтационного климата в наших отношениях, который сейчас сложился в силу односторонних действий Японии, "ожидать дальнейшего обсуждения этой темы не приходится", отметил он.Косачев с сожалением констатировал, что Япония последовательно разрушает отношения с Россией.
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в мире, япония, курильские острова, константин косачев, совет федерации рф, россия
13:22 05.07.2022 (обновлено: 13:28 05.07.2022)
 
Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев

Сенатор Косачев: в условиях конфронтации говорить с Японией о Курилах не приходится

© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкПорт Южно-Курильска
Порт Южно-Курильска - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Андрей Зима
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Обсуждать тему Курильских островов в условиях конфронтации со стороны Японии не приходится, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Япония ввела очередные санкции против России.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
07:11
Патрушев: Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил
"Если кому-то кажется, что своими действиями японцы сейчас приближают решение проблемы Курильских островов, то это либо абсолютное невежество, либо окончательный отказ от дальнейшего обсуждения этой темы", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
Потому что обсуждать эту тему в режиме абсолютно конфронтационного климата в наших отношениях, который сейчас сложился в силу односторонних действий Японии, "ожидать дальнейшего обсуждения этой темы не приходится", отметил он.
Косачев с сожалением констатировал, что Япония последовательно разрушает отношения с Россией.
 
В миреЯпонияКурильские островаКонстантин КосачевСовет Федерации РФРоссия
 
 
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