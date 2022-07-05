https://ria.ru/20220705/kurily-1800373592.html

Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев

Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев - РИА Новости, 05.07.2022

Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев

Обсуждать тему Курильских островов в условиях конфронтации со стороны Японии не приходится, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:22

2022-07-05T13:22

2022-07-05T13:28

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япония

курильские острова

константин косачев

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Обсуждать тему Курильских островов в условиях конфронтации со стороны Японии не приходится, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Япония ввела очередные санкции против России."Если кому-то кажется, что своими действиями японцы сейчас приближают решение проблемы Курильских островов, то это либо абсолютное невежество, либо окончательный отказ от дальнейшего обсуждения этой темы", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".Потому что обсуждать эту тему в режиме абсолютно конфронтационного климата в наших отношениях, который сейчас сложился в силу односторонних действий Японии, "ожидать дальнейшего обсуждения этой темы не приходится", отметил он.Косачев с сожалением констатировал, что Япония последовательно разрушает отношения с Россией.

https://ria.ru/20220705/revanshizm-1800248378.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, курильские острова, константин косачев, совет федерации рф, россия