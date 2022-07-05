https://ria.ru/20220705/kurily-1800373592.html
Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев
Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев - РИА Новости, 05.07.2022
Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев
Обсуждать тему Курильских островов в условиях конфронтации со стороны Японии не приходится, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:22
2022-07-05T13:22
2022-07-05T13:28
в мире
япония
курильские острова
константин косачев
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Обсуждать тему Курильских островов в условиях конфронтации со стороны Японии не приходится, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Япония ввела очередные санкции против России."Если кому-то кажется, что своими действиями японцы сейчас приближают решение проблемы Курильских островов, то это либо абсолютное невежество, либо окончательный отказ от дальнейшего обсуждения этой темы", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".Потому что обсуждать эту тему в режиме абсолютно конфронтационного климата в наших отношениях, который сейчас сложился в силу односторонних действий Японии, "ожидать дальнейшего обсуждения этой темы не приходится", отметил он.Косачев с сожалением констатировал, что Япония последовательно разрушает отношения с Россией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, курильские острова, константин косачев, совет федерации рф, россия
13:22 05.07.2022 (обновлено: 13:28 05.07.2022)
Япония последовательно разрушает отношения с Россией, заявил Косачев
Сенатор Косачев: в условиях конфронтации говорить с Японией о Курилах не приходится