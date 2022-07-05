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Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью - РИА Новости, 05.07.2022
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Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью
Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью - РИА Новости, 05.07.2022
Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Республики Мордовия Артема Здунова увеличить отечественное производство кормов для домашних животных. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:31
2022-07-05T17:13
экономика
россия
республика мордовия
владимир путин
артем здунов
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Республики Мордовия Артема Здунова увеличить отечественное производство кормов для домашних животных.При этом глава государства также удивился тому, что эта продукция почти полностью ввозилась из-за рубежа."Глупость, казалось бы, для России", — сказал он.Здунов во время встречи с Путиным заявил, что производство кормов для домашних животных — это новое направление для инвестиций."Сейчас новое направление как инвестпроект появилось — производство кормов для домашних животных. Рынок практически был импортным, уже первая наша продукция поступила в торговые сети", — сказал глава Мордовии.Здунов согласился, отметив, что объем рынка огромный и его необходимо завоевать отечественным производителям.
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экономика, россия, республика мордовия, владимир путин, артем здунов
14:31 05.07.2022 (обновлено: 17:13 05.07.2022)
 
Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью

Путин одобрил идею главы Мордовии Здунова нарастить производство кормов для животных

© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"Корм для домашних животных компании "Мираторг"
Корм для домашних животных компании Мираторг
© Фото предоставлено пресс-службой АПХ "Мираторг"
Корм для домашних животных компании "Мираторг". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Республики Мордовия Артема Здунова увеличить отечественное производство кормов для домашних животных.
При этом глава государства также удивился тому, что эта продукция почти полностью ввозилась из-за рубежа.
"Глупость, казалось бы, для России", — сказал он.
Здунов во время встречи с Путиным заявил, что производство кормов для домашних животных — это новое направление для инвестиций.
"Сейчас новое направление как инвестпроект появилось — производство кормов для домашних животных. Рынок практически был импортным, уже первая наша продукция поступила в торговые сети", — сказал глава Мордовии.
Здунов согласился, отметив, что объем рынка огромный и его необходимо завоевать отечественным производителям.
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 16:31
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкцийВ приюте “Хвостатый дом” живут полторы тысячи кошек и собак. До введения санкций их отправляли к новым хозяевам в Голландию, Францию, США, Германию. Теперь доставлять животных до места назначения стало практически невозможно из-за проблем с поиском перевозчиков.
 
ЭкономикаРоссияРеспублика МордовияВладимир ПутинАртем Здунов
 
 
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