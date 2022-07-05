https://ria.ru/20220705/korm-1800396175.html
Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью
Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью - РИА Новости, 05.07.2022
Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Республики Мордовия Артема Здунова увеличить отечественное производство кормов для домашних животных. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:31
2022-07-05T14:31
2022-07-05T17:13
экономика
россия
республика мордовия
владимир путин
артем здунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783504296_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4df646dfa9f12947d2b1737bbe5e052b.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Республики Мордовия Артема Здунова увеличить отечественное производство кормов для домашних животных.При этом глава государства также удивился тому, что эта продукция почти полностью ввозилась из-за рубежа."Глупость, казалось бы, для России", — сказал он.Здунов во время встречи с Путиным заявил, что производство кормов для домашних животных — это новое направление для инвестиций."Сейчас новое направление как инвестпроект появилось — производство кормов для домашних животных. Рынок практически был импортным, уже первая наша продукция поступила в торговые сети", — сказал глава Мордовии.Здунов согласился, отметив, что объем рынка огромный и его необходимо завоевать отечественным производителям.
https://ria.ru/20220529/zhivotnye-1791562918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783504296_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7dac224fe0d7e61a01d3cd006b2ab37a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, республика мордовия, владимир путин, артем здунов
14:31 05.07.2022 (обновлено: 17:13 05.07.2022)
Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью
Путин одобрил идею главы Мордовии Здунова нарастить производство кормов для животных
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Республики Мордовия Артема Здунова увеличить отечественное производство кормов для домашних животных.
При этом глава государства также удивился тому, что эта продукция почти полностью ввозилась из-за рубежа.
"Глупость, казалось бы, для России", — сказал он.
Здунов во время встречи с Путиным заявил, что производство кормов для домашних животных — это новое направление для инвестиций.
"Сейчас новое направление как инвестпроект появилось — производство кормов для домашних животных. Рынок практически был импортным, уже первая наша продукция поступила в торговые сети", — сказал глава Мордовии.
Здунов согласился, отметив, что объем рынка огромный и его необходимо завоевать отечественным производителям.