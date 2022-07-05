https://ria.ru/20220705/korm-1800396175.html

Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью

Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью - РИА Новости, 05.07.2022

Путин назвал ситуацию на рынке кормов для животных глупостью

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Республики Мордовия Артема Здунова увеличить отечественное производство кормов для домашних животных. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:31

2022-07-05T14:31

2022-07-05T17:13

экономика

россия

республика мордовия

владимир путин

артем здунов

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Республики Мордовия Артема Здунова увеличить отечественное производство кормов для домашних животных.При этом глава государства также удивился тому, что эта продукция почти полностью ввозилась из-за рубежа."Глупость, казалось бы, для России", — сказал он.Здунов во время встречи с Путиным заявил, что производство кормов для домашних животных — это новое направление для инвестиций."Сейчас новое направление как инвестпроект появилось — производство кормов для домашних животных. Рынок практически был импортным, уже первая наша продукция поступила в торговые сети", — сказал глава Мордовии.Здунов согласился, отметив, что объем рынка огромный и его необходимо завоевать отечественным производителям.

https://ria.ru/20220529/zhivotnye-1791562918.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, республика мордовия, владимир путин, артем здунов