https://ria.ru/20220705/koreya-1800519159.html
Южная Корея снизит импорт ископаемого топлива до 60% к 2030 году
Южная Корея снизит импорт ископаемого топлива до 60% к 2030 году - РИА Новости, 05.07.2022
Южная Корея снизит импорт ископаемого топлива до 60% к 2030 году
Южная Корея снизит зависимость от импорта ископаемого топлива с 81,8% до 60% к 2030 году для создания "устойчивой" к международным потрясениям энергетической... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:52
2022-07-05T19:52
2022-07-05T19:52
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СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Южная Корея снизит зависимость от импорта ископаемого топлива с 81,8% до 60% к 2030 году для создания "устойчивой" к международным потрясениям энергетической системы на фоне кризиса в Украине и климатических проблем, сообщило министерство торговли промышленности и энергетики страны.Отмечается, что южнокорейская энергетическая безопасность находится на низком уровне, учитывая высокую зависимость от импорта энергоносителей (около 93%), и страна по-прежнему уязвима к внешним потрясениям, таким как рост международных цен на топливо. Поэтому правительство планирует разнообразить как источники энергии, так и цепочки их поставок, снижать зависимость в энергетике от какой-то определенной страны.Согласно плану, к 2030 году страна должна снизить импорт ископаемого топлива до 60% с уровня 2021 года в 81,8%, примерно на 40 миллионов тонн нефтяного эквивалента. В то же время для расширения запасов газа и нефти планируется увеличить объем хранилищ. Долю ядерной энергии в общей энергетической системе собираются поднять с 27,4% до более 30 %. Число инновационных венчурных предприятий в области энергетики планируется поднять с 2500 до (уровень 2020 года) до пяти тысяч, то есть в два раза.Предполагается, что снижение доли ископаемого топлива в энергетике за счет ядерной энергии, развития отечественной водородной энергетики и возобновляемых источников энергии должно внести вклад в "укрепление энергетической безопасности" Южной Кореи, стабилизацию цен и улучшение торгового баланса.Число ядерных реакторов в Южной Корее вырастет с 24 до 28 к 2030 году. Это полностью идет вразрез с политикой предыдущей администрации, которая стремилась сократить долю ядерной энергии до 23,9% и уменьшить число действующих реакторов до 18.По данным министерства торговли, промышленности и энергетики, правительство президента Юн Сок Ёля собирается экспортировать 10 ядерных реакторов к 2030 году. На разработку малых модульных реакторов (SMR) будет выделено 400 миллиардов вон (примерно 308 миллионов долларов), чтобы затем выйти на рынок экспорта.Правительство также планирует превратить страну в водородную державу, разрабатывая технологии производства водорода, топливных ячеек, водородные суда, турбины и автомобили. Министерство заявило, что правительство объявит подробный по возобновляемым источникам энергии к концу этого года. В числе прочего будет расширяться использование солнечных батарей и больших ветряных турбин на начальной стадии.Южная Корея планирует сократить выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с уровнем 2018 года к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
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цены на нефть, юн сок ель, южная корея, украина, россия
Южная Корея снизит импорт ископаемого топлива до 60% к 2030 году
Южная Корея снизит импорт ископаемого топлива с 81,8% до 60% к 2030 году
СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Южная Корея снизит зависимость от импорта ископаемого топлива с 81,8% до 60% к 2030 году для создания "устойчивой" к международным потрясениям энергетической системы на фоне кризиса в Украине и климатических проблем, сообщило министерство торговли промышленности и энергетики страны.
"Поскольку глобальная тенденция к нейтрализации выбросов углерода продолжается, а нестабильность глобальных цепочек поставок энергии из-за таких ситуаций, как (конфликт – ред.) между Россией
и Украиной
усиливается, роль энергетической политики в достижении целей энергетической безопасности и углеродной нейтральности важна как никогда", - говорится в плане энергетической политики нового правительства президента Юн Сок Ёля
, опубликованном во вторник.
Отмечается, что южнокорейская энергетическая безопасность находится на низком уровне, учитывая высокую зависимость от импорта энергоносителей (около 93%), и страна по-прежнему уязвима к внешним потрясениям, таким как рост международных цен на топливо. Поэтому правительство планирует разнообразить как источники энергии, так и цепочки их поставок, снижать зависимость в энергетике от какой-то определенной страны.
Согласно плану, к 2030 году страна должна снизить импорт ископаемого топлива до 60% с уровня 2021 года в 81,8%, примерно на 40 миллионов тонн нефтяного эквивалента. В то же время для расширения запасов газа и нефти планируется увеличить объем хранилищ. Долю ядерной энергии в общей энергетической системе собираются поднять с 27,4% до более 30 %. Число инновационных венчурных предприятий в области энергетики планируется поднять с 2500 до (уровень 2020 года) до пяти тысяч, то есть в два раза.
Предполагается, что снижение доли ископаемого топлива в энергетике за счет ядерной энергии, развития отечественной водородной энергетики и возобновляемых источников энергии должно внести вклад в "укрепление энергетической безопасности" Южной Кореи
, стабилизацию цен и улучшение торгового баланса.
Число ядерных реакторов в Южной Корее вырастет с 24 до 28 к 2030 году. Это полностью идет вразрез с политикой предыдущей администрации, которая стремилась сократить долю ядерной энергии до 23,9% и уменьшить число действующих реакторов до 18.
По данным министерства торговли, промышленности и энергетики, правительство президента Юн Сок Ёля собирается экспортировать 10 ядерных реакторов к 2030 году. На разработку малых модульных реакторов (SMR) будет выделено 400 миллиардов вон (примерно 308 миллионов долларов), чтобы затем выйти на рынок экспорта.
Правительство также планирует превратить страну в водородную державу, разрабатывая технологии производства водорода, топливных ячеек, водородные суда, турбины и автомобили. Министерство заявило, что правительство объявит подробный по возобновляемым источникам энергии к концу этого года. В числе прочего будет расширяться использование солнечных батарей и больших ветряных турбин на начальной стадии.
Южная Корея планирует сократить выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с уровнем 2018 года к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.