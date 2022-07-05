https://ria.ru/20220705/konkurs-1800404836.html

В Москве пройдет новый международный конкурс детской песни

В Москве пройдет новый международный конкурс детской песни - РИА Новости, 05.07.2022

В Москве пройдет новый международный конкурс детской песни

Новый международный конкурс детской песни "Наше поколение" пройдет осенью в Москве, сообщает пресс-служба центра творческого развития "Академия современного... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:26

2022-07-05T15:26

2022-07-05T15:26

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Новый международный конкурс детской песни "Наше поколение" пройдет осенью в Москве, сообщает пресс-служба центра творческого развития "Академия современного искусства".Его проведут под девизом "Музыка без границ"Прием заявок продлится до 2 октября, их количество от стран не ограничено. Возраст участников — от 9 до 15 лет на момент проведения финала конкурса, максимальное количество исполнителей на сцене— шесть человек. Кроме того, участник должен быть автором своей песни либо принимать активное участие в ее создании. "Композиция, заявленная на конкурс, должна быть новой, коммерчески не реализованной", — уточняют в пресс-службе."Наше поколение" — открытый конкурс, его задачи — формирование потенциала подрастающего поколения и популяризация высоких культурных ценностей. Конкурс "полностью исключит любые политические аспекты". Его основная цель — развитие и поддержка молодых талантливых авторов-исполнителей, популяризация их творчества, а также сохранение и развитие национальных культур мира.

https://ria.ru/20220704/festival-1800121214.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, москва, россия, дети