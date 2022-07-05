https://ria.ru/20220705/festival-1800475675.html

Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай"

Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай" - РИА Новости, 05.07.2022

Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай"

Группы Anacondaz и Louna отменили свои выступления на рок-фестивале "Улетай" в Ижевске, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:23

2022-07-05T17:23

2022-07-05T17:23

шоубиз

ижевск

новости культуры

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УФА, 5 июл - РИА Новости. Группы Anacondaz и Louna отменили свои выступления на рок-фестивале "Улетай" в Ижевске, сообщили организаторы мероприятия."К сожалению, группа Louna не сможет выступить на фестивале "YLETAЙ-2022" по независящим ни от организаторов, ни от артистов причинам. Группа Anacondaz не выступит на юбилейном фестивале YLETAЙ-2022", – говорится в сообщении.Рок-фестиваль "Улетай" проводится в Ижевске под открытым небом. В 2021 году мероприятие отменили из-за пандемии.В этом году выступления артистов состоятся с 14 по 17 июля.Ранее на фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи. О причинах организаторы не сообщили.

https://ria.ru/20220705/evrovidenie-1800395797.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ижевск, новости культуры