https://ria.ru/20220705/festival-1800475675.html
Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай"
Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай" - РИА Новости, 05.07.2022
Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай"
Группы Anacondaz и Louna отменили свои выступления на рок-фестивале "Улетай" в Ижевске, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:23
2022-07-05T17:23
2022-07-05T17:23
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ижевск
новости культуры
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УФА, 5 июл - РИА Новости. Группы Anacondaz и Louna отменили свои выступления на рок-фестивале "Улетай" в Ижевске, сообщили организаторы мероприятия."К сожалению, группа Louna не сможет выступить на фестивале "YLETAЙ-2022" по независящим ни от организаторов, ни от артистов причинам. Группа Anacondaz не выступит на юбилейном фестивале YLETAЙ-2022", – говорится в сообщении.Рок-фестиваль "Улетай" проводится в Ижевске под открытым небом. В 2021 году мероприятие отменили из-за пандемии.В этом году выступления артистов состоятся с 14 по 17 июля.Ранее на фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи. О причинах организаторы не сообщили.
https://ria.ru/20220705/evrovidenie-1800395797.html
ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, новости культуры
Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай"
Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай" в Ижевске
УФА, 5 июл - РИА Новости. Группы Anacondaz и Louna отменили свои выступления на рок-фестивале "Улетай" в Ижевске, сообщили организаторы мероприятия.
"К сожалению, группа Louna не сможет выступить на фестивале "YLETAЙ-2022" по независящим ни от организаторов, ни от артистов причинам. Группа Anacondaz не выступит на юбилейном фестивале YLETAЙ-2022", – говорится в сообщении.
Рок-фестиваль "Улетай" проводится в Ижевске под открытым небом. В 2021 году мероприятие отменили из-за пандемии.
В этом году выступления артистов состоятся с 14 по 17 июля.
Ранее на фестивале "Стереолето" отменили
выступление Манижи. О причинах организаторы не сообщили.