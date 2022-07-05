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Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай" - РИА Новости, 05.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220705/festival-1800475675.html
Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай"
Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай" - РИА Новости, 05.07.2022
Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай"
Группы Anacondaz и Louna отменили свои выступления на рок-фестивале "Улетай" в Ижевске, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:23
2022-07-05T17:23
шоубиз
ижевск
новости культуры
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УФА, 5 июл - РИА Новости. Группы Anacondaz и Louna отменили свои выступления на рок-фестивале "Улетай" в Ижевске, сообщили организаторы мероприятия."К сожалению, группа Louna не сможет выступить на фестивале "YLETAЙ-2022" по независящим ни от организаторов, ни от артистов причинам. Группа Anacondaz не выступит на юбилейном фестивале YLETAЙ-2022", – говорится в сообщении.Рок-фестиваль "Улетай" проводится в Ижевске под открытым небом. В 2021 году мероприятие отменили из-за пандемии.В этом году выступления артистов состоятся с 14 по 17 июля.Ранее на фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи. О причинах организаторы не сообщили.
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ижевск, новости культуры
17:23 05.07.2022
 
Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай"

Рок-группы Anacondaz и Louna отменили выступления на фестивале "Улетай" в Ижевске

© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"Anacondaz
Anacondaz - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой концертной площадки "Зал ожидания"
Читать ria.ru в
УФА, 5 июл - РИА Новости. Группы Anacondaz и Louna отменили свои выступления на рок-фестивале "Улетай" в Ижевске, сообщили организаторы мероприятия.
"К сожалению, группа Louna не сможет выступить на фестивале "YLETAЙ-2022" по независящим ни от организаторов, ни от артистов причинам. Группа Anacondaz не выступит на юбилейном фестивале YLETAЙ-2022", – говорится в сообщении.
Рок-фестиваль "Улетай" проводится в Ижевске под открытым небом. В 2021 году мероприятие отменили из-за пандемии.
В этом году выступления артистов состоятся с 14 по 17 июля.
Ранее на фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи. О причинах организаторы не сообщили.
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