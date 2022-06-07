https://ria.ru/20220607/manizha-1793764589.html
На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи
На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи - РИА Новости, 07.06.2022
На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи
Манижа не выступит на фестивале "Стереолето" в Санкт-Петербурге. Об этом певица сообщила в своих соцсетях. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:40
2022-06-07T15:40
2022-06-07T15:48
шоубиз
manizha (манижа сангин)
филипп киркоров
ставрополь
пятигорск
майкоп
новости культуры
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Манижа не выступит на фестивале "Стереолето" в Санкт-Петербурге. Об этом певица сообщила в своих соцсетях. Информацию подтвердили и организаторы площадки, однако не указали причину. "Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам", – сказано в сообщении.Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место. Ранее стало известно, что в Ставрополе и Майкопе отменили концерты Филиппа Киркорова. Несколько дней назад это сделали в Пятигорске. Причина – скандальный номер с крестом на песню "Мария Магдалена", который возмутил верующих.
https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
manizha (манижа сангин), филипп киркоров, ставрополь, пятигорск, майкоп, новости культуры
15:40 07.06.2022 (обновлено: 15:48 07.06.2022)
На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи
На фестивале "Стереолето" в Санкт-Петербурге отменили выступление Манижи
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Манижа не выступит на фестивале "Стереолето" в Санкт-Петербурге. Об этом певица сообщила в своих соцсетях.
"Меня сняли с фестиваля "Стереолето". Хочу сказать только одно: моя аудитория – это то, в чем я уверена", – написала певица.
Информацию подтвердили и организаторы площадки, однако не указали причину.
"Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам", – сказано в сообщении.
Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место.
Ранее стало известно, что в Ставрополе и Майкопе отменили
концерты Филиппа Киркорова. Несколько дней назад это сделали в Пятигорске. Причина – скандальный номер с крестом на песню "Мария Магдалена", который возмутил верующих.