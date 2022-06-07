https://ria.ru/20220607/manizha-1793764589.html

На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи

На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи - РИА Новости, 07.06.2022

На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи

Манижа не выступит на фестивале "Стереолето" в Санкт-Петербурге. Об этом певица сообщила в своих соцсетях. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:40

2022-06-07T15:40

2022-06-07T15:48

шоубиз

manizha (манижа сангин)

филипп киркоров

ставрополь

пятигорск

майкоп

новости культуры

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Манижа не выступит на фестивале "Стереолето" в Санкт-Петербурге. Об этом певица сообщила в своих соцсетях. Информацию подтвердили и организаторы площадки, однако не указали причину. "Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам", – сказано в сообщении.Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место. Ранее стало известно, что в Ставрополе и Майкопе отменили концерты Филиппа Киркорова. Несколько дней назад это сделали в Пятигорске. Причина – скандальный номер с крестом на песню "Мария Магдалена", который возмутил верующих.

https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html

ставрополь

пятигорск

майкоп

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Роман Харрасов

manizha (манижа сангин), филипп киркоров, ставрополь, пятигорск, майкоп, новости культуры