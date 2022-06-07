Рейтинг@Mail.ru
На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220607/manizha-1793764589.html
На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи
На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи - РИА Новости, 07.06.2022
На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи
Манижа не выступит на фестивале "Стереолето" в Санкт-Петербурге. Об этом певица сообщила в своих соцсетях. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:40
2022-06-07T15:48
шоубиз
manizha (манижа сангин)
филипп киркоров
ставрополь
пятигорск
майкоп
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750797771_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_093250dabcd3790386ce4fbe44d624c2.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Манижа не выступит на фестивале "Стереолето" в Санкт-Петербурге. Об этом певица сообщила в своих соцсетях. Информацию подтвердили и организаторы площадки, однако не указали причину. "Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам", – сказано в сообщении.Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место. Ранее стало известно, что в Ставрополе и Майкопе отменили концерты Филиппа Киркорова. Несколько дней назад это сделали в Пятигорске. Причина – скандальный номер с крестом на песню "Мария Магдалена", который возмутил верующих.
https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html
ставрополь
пятигорск
майкоп
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750797771_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_4cb8e2db8012d8787b5cdd275319e12d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
manizha (манижа сангин), филипп киркоров, ставрополь, пятигорск, майкоп, новости культуры
15:40 07.06.2022 (обновлено: 15:48 07.06.2022)
 
На фестивале "Стереолето" отменили выступление Манижи

На фестивале "Стереолето" в Санкт-Петербурге отменили выступление Манижи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Манижа не выступит на фестивале "Стереолето" в Санкт-Петербурге. Об этом певица сообщила в своих соцсетях.

"Меня сняли с фестиваля "Стереолето". Хочу сказать только одно: моя аудитория – это то, в чем я уверена", – написала певица.

Информацию подтвердили и организаторы площадки, однако не указали причину.
"Друзья! С сожалением сообщаем, что выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам", – сказано в сообщении.
Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место.
Ранее стало известно, что в Ставрополе и Майкопе отменили концерты Филиппа Киркорова. Несколько дней назад это сделали в Пятигорске. Причина – скандальный номер с крестом на песню "Мария Магдалена", который возмутил верующих.
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:03Шоубиз
Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом
 
ШоубизManizha (Манижа Сангин)Филипп КиркоровСтавропольПятигорскМайкопНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала