https://ria.ru/20220705/bolnitsa-1800249054.html
Строящуюся по поручению Путина больницу в Приамурье сдадут в августе
Строящуюся по поручению Путина больницу в Приамурье сдадут в августе - РИА Новости, 05.07.2022
Строящуюся по поручению Путина больницу в Приамурье сдадут в августе
Новую участковую больницу в селе Стойба Амурской области, которая строится по поручению президента РФ Владимира Путина, планируется сдать в августе, сообщил... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:16
2022-07-05T07:16
2022-07-05T07:16
общество
селемджинский район
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Новую участковую больницу в селе Стойба Амурской области, которая строится по поручению президента РФ Владимира Путина, планируется сдать в августе, сообщил губернатор Василий Орлов.Строительство участковой больницы в Стойбе Селемджинского района ведется по поручению Путина. С просьбой о содействии на личном приёме в режиме видеоконференцсвязи к нему обратился местный житель.По данным властей, одноэтажная больница площадью около 600 квадратных метров будет включать в себя дневной стационар, процедурный кабинет, кабинеты врачей, лабораторию — всего 11 помещений. В подвале оборудуют бытовые комнаты и тепловой узел. Отдельно расположится дневной стационар и кабинеты поликлиники.Рабочие уже завершили внутреннюю отделку помещений и сейчас занимаются благоустройством прилегающей территории.
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селемджинский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, селемджинский район, амурская область, василий орлов (губернатор)
Строящуюся по поручению Путина больницу в Приамурье сдадут в августе
Губернатор Орлов: больницу в Приамурье, строящуюся по поручению Путина, сдадут в августе
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Новую участковую больницу в селе Стойба Амурской области, которая строится по поручению президента РФ Владимира Путина, планируется сдать в августе, сообщил губернатор Василий Орлов.
Строительство участковой больницы в Стойбе Селемджинского района
ведется по поручению Путина. С просьбой о содействии на личном приёме в режиме видеоконференцсвязи к нему обратился местный житель.
"Новую участковую больницу в Стойбе сдадим в августе, здание готово на 90%. На ее строительство мы выделили более 125 миллионов рублей из областного бюджета. Медицинские услуги здесь будут оказывать не только взрослым, но и детям. Наша задача, чтобы все жители области, не зависимо от места их проживания, получали качественную медицинскую помощь в комфортных условиях", — сказал Орлов, чьи слова приводит правительство региона.
По данным властей, одноэтажная больница площадью около 600 квадратных метров будет включать в себя дневной стационар, процедурный кабинет, кабинеты врачей, лабораторию — всего 11 помещений. В подвале оборудуют бытовые комнаты и тепловой узел. Отдельно расположится дневной стационар и кабинеты поликлиники.
Рабочие уже завершили внутреннюю отделку помещений и сейчас занимаются благоустройством прилегающей территории.