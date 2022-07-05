https://ria.ru/20220705/bolnitsa-1800249054.html

Строящуюся по поручению Путина больницу в Приамурье сдадут в августе

Строящуюся по поручению Путина больницу в Приамурье сдадут в августе - РИА Новости, 05.07.2022

Строящуюся по поручению Путина больницу в Приамурье сдадут в августе

Новую участковую больницу в селе Стойба Амурской области, которая строится по поручению президента РФ Владимира Путина, планируется сдать в августе, сообщил... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:16

2022-07-05T07:16

2022-07-05T07:16

общество

селемджинский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Новую участковую больницу в селе Стойба Амурской области, которая строится по поручению президента РФ Владимира Путина, планируется сдать в августе, сообщил губернатор Василий Орлов.Строительство участковой больницы в Стойбе Селемджинского района ведется по поручению Путина. С просьбой о содействии на личном приёме в режиме видеоконференцсвязи к нему обратился местный житель.По данным властей, одноэтажная больница площадью около 600 квадратных метров будет включать в себя дневной стационар, процедурный кабинет, кабинеты врачей, лабораторию — всего 11 помещений. В подвале оборудуют бытовые комнаты и тепловой узел. Отдельно расположится дневной стационар и кабинеты поликлиники.Рабочие уже завершили внутреннюю отделку помещений и сейчас занимаются благоустройством прилегающей территории.

https://ria.ru/20220630/orenburg-1799205935.html

селемджинский район

амурская область

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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Алексей Калабанов

общество, селемджинский район, амурская область, василий орлов (губернатор)