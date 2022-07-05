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В Швейцарии выступили против конфискации российских активов - РИА Новости, 05.07.2022
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В Швейцарии выступили против конфискации российских активов
В Швейцарии выступили против конфискации российских активов - РИА Новости, 05.07.2022
В Швейцарии выступили против конфискации российских активов
Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис во время международной конференции в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:22
2022-07-05T22:27
в мире
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украина
россия
великобритания
владимир джабаров
совет федерации рф
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ЦЮРИХ, 5 июл — РИА Новости. Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис во время международной конференции в Лугано. Его слова приводит газета The Guardian.Кассис назвал право собственности фундаментальным правом человека и призвал государства защищать граждан "от силовых методов".Кроме того, для конфискации активов необходима соответствующая правовая база, которой нет в большинстве европейских стран, добавил швейцарский лидер.В понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, что на восстановление страны потребуется 750 миллиардов долларов, а основным источником финансирования, по его мнению, должны стать конфискованные российские активы. Речь идет о грантах и льготных кредитах международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестициях, а также о бюджете страны.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва будет рассматривать использование теми или иными странами ее активов как недружественный шаг, за которым последует ответ.
https://ria.ru/20220629/sanktsii-1799018884.html
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в мире, денис шмыгаль, украина, россия, великобритания, владимир джабаров, совет федерации рф
21:22 05.07.2022 (обновлено: 22:27 05.07.2022)
 
В Швейцарии выступили против конфискации российских активов

Президент Швейцарии Кассис высказался против ареста российских активов в пользу Украины

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 5 июл — РИА Новости. Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис во время международной конференции в Лугано. Его слова приводит газета The Guardian.
"Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной, но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях и, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам", — пояснил он.
Кассис назвал право собственности фундаментальным правом человека и призвал государства защищать граждан "от силовых методов".
Кроме того, для конфискации активов необходима соответствующая правовая база, которой нет в большинстве европейских стран, добавил швейцарский лидер.
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Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва будет рассматривать использование теми или иными странами ее активов как недружественный шаг, за которым последует ответ.
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