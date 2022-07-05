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В Швейцарии выступили против конфискации российских активов

В Швейцарии выступили против конфискации российских активов - РИА Новости, 05.07.2022

В Швейцарии выступили против конфискации российских активов

Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис во время международной конференции в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:22

2022-07-05T21:22

2022-07-05T22:27

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ЦЮРИХ, 5 июл — РИА Новости. Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис во время международной конференции в Лугано. Его слова приводит газета The Guardian.Кассис назвал право собственности фундаментальным правом человека и призвал государства защищать граждан "от силовых методов".Кроме того, для конфискации активов необходима соответствующая правовая база, которой нет в большинстве европейских стран, добавил швейцарский лидер.В понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, что на восстановление страны потребуется 750 миллиардов долларов, а основным источником финансирования, по его мнению, должны стать конфискованные российские активы. Речь идет о грантах и льготных кредитах международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестициях, а также о бюджете страны.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва будет рассматривать использование теми или иными странами ее активов как недружественный шаг, за которым последует ответ.

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1799018884.html

https://ria.ru/20220704/konfiskatsiya-1800021515.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис шмыгаль, украина, россия, великобритания, владимир джабаров, совет федерации рф