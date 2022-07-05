21:22 05.07.2022 (обновлено: 22:27 05.07.2022)
В Швейцарии выступили против конфискации российских активов
Президент Швейцарии Кассис высказался против ареста российских активов в пользу Украины
Флаг Швейцарии. Архивное фото
ЦЮРИХ, 5 июл — РИА Новости. Конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис во время международной конференции в Лугано. Его слова приводит газета The Guardian.
"Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной, но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях и, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам", — пояснил он.
Кассис назвал право собственности фундаментальным правом человека и призвал государства защищать граждан "от силовых методов".
Кроме того, для конфискации активов необходима соответствующая правовая база, которой нет в большинстве европейских стран, добавил швейцарский лидер.
В понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, что на восстановление страны потребуется 750 миллиардов долларов, а основным источником финансирования, по его мнению, должны стать конфискованные российские активы. Речь идет о грантах и льготных кредитах международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестициях, а также о бюджете страны.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва будет рассматривать использование теми или иными странами ее активов как недружественный шаг, за которым последует ответ.