https://ria.ru/20220704/zhivotnye-1800007553.html
В Москве сократилось число диких животных, поступающих на реабилитацию
В Москве сократилось число диких животных, поступающих на реабилитацию - РИА Новости, 04.07.2022
В Москве сократилось число диких животных, поступающих на реабилитацию
Число экзотических животных, поступающих в центр реабилитации диких животных в Москве, сократилось в этом году, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:38
2022-07-04T09:38
2022-07-04T11:03
общество
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число экзотических животных, поступающих в центр реабилитации диких животных в Москве, сократилось в этом году, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Количество поступающих экзотов в текущем году сократилось, а видовой состав экзотов, содержащихся в центре реабилитации, остался на прежнем уровне. И если в предыдущие годы с наступлением теплого и даже жаркого периода времени повсеместно "проявлялась активность" сбегающих от своих незадачливых и безответственных владельцев змей, енотов-полоскунов, красноухих черепах, то в этом году в центр реабилитации поступило всего два экземпляра неядовитых змей", - сказал Кульбачевский.Он подчеркнул, что данный факт связан с ужесточением требований природоохранного законодательства и законодательства об ответственном обращении с животными.Читайте полный текст интервью >>
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, антон кульбачевский
09:38 04.07.2022 (обновлено: 11:03 04.07.2022)
В Москве сократилось число диких животных, поступающих на реабилитацию
Мэрия Москвы: в 2022 году сократилось число диких животных, поступающих на реабилитацию
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число экзотических животных, поступающих в центр реабилитации диких животных в Москве, сократилось в этом году, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Количество поступающих экзотов в текущем году сократилось, а видовой состав экзотов, содержащихся в центре реабилитации, остался на прежнем уровне. И если в предыдущие годы с наступлением теплого и даже жаркого периода времени повсеместно "проявлялась активность" сбегающих от своих незадачливых и безответственных владельцев змей, енотов-полоскунов, красноухих черепах, то в этом году в центр реабилитации поступило всего два экземпляра неядовитых змей", - сказал Кульбачевский.
Он подчеркнул, что данный факт связан с ужесточением требований природоохранного законодательства и законодательства об ответственном обращении с животными.