https://ria.ru/20220704/zhivotnye-1800007553.html

В Москве сократилось число диких животных, поступающих на реабилитацию

В Москве сократилось число диких животных, поступающих на реабилитацию - РИА Новости, 04.07.2022

В Москве сократилось число диких животных, поступающих на реабилитацию

Число экзотических животных, поступающих в центр реабилитации диких животных в Москве, сократилось в этом году, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T09:38

2022-07-04T09:38

2022-07-04T11:03

общество

москва

антон кульбачевский

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число экзотических животных, поступающих в центр реабилитации диких животных в Москве, сократилось в этом году, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Количество поступающих экзотов в текущем году сократилось, а видовой состав экзотов, содержащихся в центре реабилитации, остался на прежнем уровне. И если в предыдущие годы с наступлением теплого и даже жаркого периода времени повсеместно "проявлялась активность" сбегающих от своих незадачливых и безответственных владельцев змей, енотов-полоскунов, красноухих черепах, то в этом году в центр реабилитации поступило всего два экземпляра неядовитых змей", - сказал Кульбачевский.Он подчеркнул, что данный факт связан с ужесточением требований природоохранного законодательства и законодательства об ответственном обращении с животными.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220524/zaytsy-1793501653.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, антон кульбачевский