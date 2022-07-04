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Антон Кульбачевский: за 10 лет качество водных объектов Москвы улучшилось

Антон Кульбачевский: за 10 лет качество водных объектов Москвы улучшилось - РИА Новости, 04.07.2022

Антон Кульбачевский: за 10 лет качество водных объектов Москвы улучшилось

О том, как идет борьба с фотобизнесом с привлечением птиц, повлияла ли жара на качество столичного воздуха, и скажутся ли санкции на работу оборудования по... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:00

2022-07-04T11:00

2022-07-04T11:00

интервью

антон кульбачевский

общество

москва

россия

мосприрода

мосэкомониторинг

экология

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О том, как идет борьба с фотобизнесом с привлечением птиц, повлияла ли жара на качество столичного воздуха, и скажутся ли санкции на работу оборудования по мониторингу качества атмосферного воздуха, в интервью РИА Новости рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Беседовала Ольга Овчинникова.– Антон Олегович, в Москве участились случаи незаконного использования птиц с целью оказания услуг по фотографированию, сколько их было изъято за последнее время?– Сейчас активизировалась жизнь, ушли пандемийные сюжеты, естественно, люди больше времени проводят на улице, на свежем воздухе. Мы фиксируем увеличение числа услуг от нерадивых бизнесменов, которые в ущерб в основном диким птицам – совам, соколам, ястребам – привлекают обывателей, в основном граждан с детьми и туристов, сфотографироваться с редкой птицей.Учитывая сезонность проблемы, департаментом разработана и реализуется программа рейдовых осмотров территорий, являющихся наиболее привлекательными для уличных фотографов. Как правило, это туристические места, а также территории у зданий театров, цирков, парков и смотровых площадок.За последний месяц нами из птиц было изъято восемь сов. Например, 30 июня инспектором на территории "Музея-заповедника Царицыно" было выявлено лицо, предлагающее фотографирование с совой. Совместно с сотрудниками ОВД района Бирюлево Восточное было осуществлено задержание. Так как документы на сову отсутствовали, был составлен протокол изъятия.А всего с начала года мы изъяли 21 животное, среди них 15 сов, три степных орла, две обезьяны и один питон. Изъятые животные размещаются в центре реабилитации диких животных департамента, где им оказывается необходимая помощь. Выпуск птиц, скорее всего, запланируем на начало октября.– Чем привлекательно фотографирование с дикими животными, и какие животные наиболее часто используются?– Наиболее часто для фотографирования используются совы, это связано с доступной ценой многих видов сов относительно иных диких животных, а также интересной и милой внешностью. Между тем, все виды отряда совообразные относятся к редким и исчезающим объектам животного мира, подлежащим особой охране. Реже уличные фотографы используют степных орлов, обезьян, которые тоже являются редкими и исчезающими объектами животного мира, а также детенышей львов и тигров, леопардов, гепардов, пум. То есть экзотических животных, с которыми можно организовать фотографирование, согласитесь, со слоном это будет довольно тяжело.Использование животных на улицах города для фотографирования не только не обеспечивает их биологические потребности, но значительно повышает уровень стресса, что в свою очередь ускоряет их гибель.– Что делается для того, чтобы предотвратить незаконную деятельность уличных фотографов?– В настоящее время в Москве установлены ограничения по содержанию редких и исчезающих объектов животного мира, занесенных в списки приложений СИТЕС и Красную книгу Российской Федерации, в части контроля законности их происхождения. Многие сознательные граждане переживают за судьбу животных и передают информацию о местонахождении уличных фотографов, предлагающих фотоуслуги с использованием редких и исчезающих объектов животного мира, сообщив в Единую справочную службу мэрии Москвы. По каждому обращению инспекторы департамента проводят контрольно-надзорные мероприятия. Также летом проводятся регулярные надзорные мероприятия по наиболее привлекательным для уличных фотографов туристическим местам, возле зданий театров и цирков с учетом расписания представлений. В том числе и с привлечением наших общественных инспекторов по охране окружающей среды. Только за последний месяц инспекторами департамента составлено 16 протоколов об административных правонарушениях по статье 8.35 КоАП РФ "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений".Департаментом разработан алгоритм действий при выявлении фактов незаконного фотографирования, который актуален не только для общественных инспекторов, готовых оказывать нам содействии в этом направлении, но может быть полезен и неравнодушным гражданам.Когда идет изъятие, понятно, что уже "бьем по рукам". Превентивных мер тоже достаточно, в основном все мероприятия лежат в плоскости экологического образования и просвещения. Мы этим активно занимаемся: уроки проводим в школах, рассказываем жителям, что рекомендуем делать, что нет, потому что прямого запрета на фотографирование тоже нет.Жителям мегаполиса можно сходить в зоопарк, сейчас появляется много точек притяжения, те же самые контактные зоопарки. На мой взгляд, надо расширять эту просветительскую сеть зоопарков, для такого мегаполиса как Москва одного зоопарка реально мало, надо их обустраивать в каждом округе, чтобы удовлетворять потребность людей на общение с природой. Кроме того, у нас существуют особо охраняемые природные территории, где также происходит взаимодействие жителей с животным миром.– Вы сказали, что прямого запрета на фотографирование с животными нет. Как вы считаете, стоит ли законодателям поработать в этом направлении?– Фотографирование с животными и птицами характерно для крупных мегаполисов и городов. Нельзя сказать, что такая проблема существует в других субъектах Российской Федерации. Если принимать как московский закон – да, можно над этим подумать.– Сколько сейчас животных находится в центре реабилитации диких животных?– На сегодняшний день – 703 особи диких животных. Большинство из них можно отнести к экзотическим видам, например, из Африки – приматы и лев, из Юго-Восточной Азии – бенгальский тигр, генетты, и даже из Центральной и Южной Америки – попугаи и неядовитые змеи.Безусловно, преимущественное большинство экзотических видов составляют представители орнитофауны: попугаи – порядка 12 видов – и амадины, отряд пресмыкающиеся представлен питонами, удавами, неядовитыми полозами, среднеазиатскими и красноухими черепахами, а также имеется две шпороносные черепахи, вес одной особи составляет более 25 килограммов.Аборигенные виды представлены орнитофауной, поступающей по обращениям граждан в Единую справочную службу мэрии Москвы. В основном это травмированные особи, птенцы-слетки уток, дневные и ночные хищные птицы, мелкие лесные певчие птицы, но имеются и звери аборигенных видов, переданные их владельцами из-за трудности их содержания: четыре волка, енотовидные собаки, лисы, песец и другие виды животных.– А какие трудности могут возникнуть у владельцев?– Простой пример – енот-полоскун, или американский енот. Красивый, пушистый, контактный зверек с умилительной мордашкой и интересными манерами на проверку оказывается крайне шкодливым существом, которое невозможно удержать никакими замками и клетками. Он обладает недюжинным любопытством, граничащим с наглостью, стремится постоянно расширить границы своего обитания, в результате чего часто сбегает и разгуливает по улицам города. Таким образом в Центре реабилитации диких животных нашли свое пристанище порядка 17 енотов-полоскунов.– Готовите ли кого-то к передаче в зоопарки?– Работа по передаче животных в другие зоопарки и не только зоопарки, но и в другие профильные организации, занимающиеся научной, культурной и эколого-просветительской деятельностью, ведется постоянно.Но в связи с тем, что сейчас международное сотрудничество практически закрылось, мы пристраиваем их только на территории России. Процент передачи животных из Центра реабилитации не велик еще и ввиду того, что зоопарки стремятся содержать и экспонировать редкие, малоизученные или малораспространенные виды, а, например, львы, волки, еноты-полоскуны, лисы, многие виды приматов, орнитофауны и даже некоторые виды рептилий, являются биологически пластичными видами, хорошо размножаются в условиях неволи. Поступивший в Центр реабилитации молодняк диких животных аборигенных видов мы возвращаем в естественную среду обитания, а если животное травмировано и становится пожизненным инвалидом, то оно находится на дожитии в Центре реабилитации. Естественно, экспонировать животных-инвалидов негуманно по отношению к самим животным, так как при стрессовых ситуациях животное может получить дополнительные травмы, и неэтично, а может и безнравственно, по отношению к посетителям, особенно детям.– Может, кого-то из экзотов стали чаще забирать?– Количество поступающих экзотов в текущем году сократилось, а видовой состав экзотов, содержащихся в Центре реабилитации, остался на прежнем уровне. И, если в предыдущие годы с наступлением теплого и даже жаркого периода времени повсеместно проявлялась активность сбегающих от своих незадачливых и безответственных владельцев змей, енотов-полоскунов, красноухих черепах, то в этом году в Центр реабилитации поступило всего два экземпляра неядовитых змей. Данный факт безусловно связан с ужесточением требований природоохранного законодательства и законодательства об ответственном обращении с животными.– Начало лета выдалось довольно теплым, не сказалось ли это на качестве окружающего воздуха?– Жара или холод напрямую не оказывают влияние на качество воздуха, неблагоприятные метеоусловия – это когда безветренная погода. Отсутствие ветра и осадков в первую летнюю неделю действительно сформировали метеорологические условия, препятствующие самоочищению атмосферы. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы отмечались кратковременные периоды роста концентраций загрязняющих веществ, преимущественно в ночные и утренние часы. Однако с 14 июня характер погоды сменился на ветреный и дождливый, что поспособствовало улучшению рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. Так как городом принимаются меры, направленные на улучшение качества воздуха, неблагоприятные метеорологические условия переносятся жителями гораздо лучше, чем, скажем, лет 15 назад.– Как на вашу отрасль повлияли санкции? Что уже удалось импортозаместить?– Сложившаяся ситуация и санкционное давление не влияют ни на работу, например, в области экологического мониторинга, ни на качество данных. Импортозамещение в "Мосэкомониторинге" проводится уже несколько лет. Единственное, что могут возникнуть кратковременные сложности там, где есть зарубежные комплектующие, то это в Единой системе экологического мониторинга, где используется свыше трехсот высокоточных автоматических газоанализаторов и более 70 метеостанций. Но мы активно отрабатываем этот вопрос с российскими производителями. Но в учреждении имеется собственная сервисная служба и запас комплектующих, поэтому в ближайшие несколько лет бесперебойная работа импортного оборудована гарантирована.В настоящий момент в системе экологического мониторинга успешно используются российские оборудование и разработки. Так, температурные профилемеры МТП-5, данные которых отражаются на сайте учреждения, являются отечественными, и до настоящего времени активно продавались в ЕС. Основа химико-аналитической лаборатории "Мосэкомониторинга" – это хроматографическое оборудование. В настоящее время доля отечественных хроматографов доведена до 100%.В текущем году работа по импортозамещению будет продолжена. Разработана дорожная карта по замене оборудования на отечественные аналоги. До конца года планируется закупить отечественный хроматограф с масс-детектором, который позволит проводить анализы проб атмосферного воздуха на расширенный перечень веществ, а также метеостанции российского производства, которые отличаются повышенной точностью – на них планируется переход по мере истечения срока службы имеющегося оборудования.– Как обстоят дела с чистотой столичных рек?– У нас за последние 10 лет качество водных объектов только улучшается. Так, в центральной части города в водных объектах отмечается снижение содержания нефтепродуктов и металлов почти вдвое. На 35% сократилось содержание аммонийного азота в нижнем течении Москвы-реки.Анализ индекса загрязненности воды свидетельствует об улучшении качества воды в малых реках – притоках Москвы-реки. В сравнении с 2012 годом в пяти из 14 контролируемых устьев притоков класс качества воды повысился. Нельзя сказать, что в Москве абсолютно все водоемы чистые, что можно купаться и пить из них воду, такого в крупном мегаполисе не может быть. Но тенденция к улучшению присутствует.Очень много мероприятий проводит город – по очистке водоохранных зон, благоустройству, применению новых технологий в уборке города. Все это в совокупности дает такие колоссальные результаты. Кроме того, благодаря модернизации очистных сооружений Мосводоканала, других предприятий, которые осуществляют сброс в водные объекты, тоже за последние 10 лет на порядок выросли показатели. Надеемся, что качество водных объектов будет улучшаться, и мы знаем, за счет каких мероприятий это достичь.– Помогут ли экологии новые речные электрические трамвайчики?– Речные трамвайчики действительно благоприятно скажутся на экологии города. Река с точки зрения транспортной артерии с советских времен была не совсем осмысленная. Любые активности, связанные с электрическим водным транспортном, помогают сократить число перемещений на автомобилях, а это уменьшит выбросы загрязняющих веществ в воздух. А сам электрический транспорт не имеет выбросов в атмосферу.– Планирует ли департамент до конца летнего периода какие-то новые активности, особенно для детей?– Сотрудники "Мосприроды" в течение всего года проводят много самых разных эколого-просветительских активностей. Это интерактивные занятия, лекции, экскурсии, квесты, природоохранные акции, мастер-классы, всевозможные конкурсы. Благодаря ежегодному увеличению количества эколого-просветительских мероприятий, активно формируется культура экологически ответственного поведения москвичей, в том числе и юных жителей столицы.За восемь лет деятельности "Мосприроды" число проводимых эколого-просветительских мероприятий увеличилось в два раза, и в 2021 году было проведено около 15 тысяч мероприятий для почти 700 тысяч человек, в том числе школьников. С января по май 2022 года прошло уже более 5,5 тысячи мероприятий для порядка 300 тысяч участников. Судя по этим данным, спрос на эколого-просветительские мероприятия у жителей Москвы растет.Эколого-просветительские мероприятия проводятся в 10 эколого-просветительских центрах "Мосприроды" и на природных территориях Москвы. Сейчас в экоцентрах и на природных территориях Москвы открыты около 20 летних кружков. Например, в кружке "Экорежиссер" в экоцентре "Пчеловодство" благодаря специально разработанному формату ребята научатся быть мультипликаторами и создавать экологические мультфильмы. В "Зеленой школе мельника Кузьмы" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" детям покажут, как работать на огороде, расскажут о посеве и уходе за посадками, проведут занятия по развитию творческих навыков, познавательные игры о природе и истории, научные опыты и эксперименты, экскурсии и даже уроки физкультуры. В семейной студии "Экологишка" в вольерном комплексе "Дом лани" дети дошкольного возраста познакомятся с основами бережного отношения к природе.В конце июля в экоцентре "Пчеловодство" начнет работу новый кружок с роботизированной пчелой "Умная пчелка". Благодаря специальной программе и оборудованию ребята более детально узнают пчелах.Всего в июле запланировано провести около 250 эколого-просветительских мероприятий. Пройдет серия мероприятий "Скажем нет полиэтиленовым пакетам", приуроченных к Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов. Также планируем провести марафон активностей "Ромашковое счастье" с 4 по 10 июля, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Также пройдет Неделя Москвы-реки с 18 по 24 июля. А с 25 по 31 июля загадаем юным москвичам "Загадки о лете", занятия приурочены ко Дню загадывания загадок.В августе запланировано провести серию тематических эколого-просветительских мероприятий, например, юбилей "Царской пасеки" 27 августа и "Ночь летучей мыши" 28 августа.– Планируется ли увеличение бюджета на экологические программы? И не сократят ли в этом году?– Ключевой задачей является обеспечение устойчивости экономики. Но при этом важно понимать, что экологическое благополучие и цели, связанные с его достижением, нельзя "поставить на паузу" или как-то ими пренебречь. Рост экологических проблем станет новым накопленным экологическим ущербом для будущих поколений. Поэтому экологические программы Москвы будут продолжены.В частности, будет продолжена реконструкция очистных сооружений сточных вод, в рамках которой предусмотрено воздание высокоэффективной системы очистки возвратных потоков от азота и фосфора, а также мероприятия по повышению энергоэффективности города, главный результат этих мероприятий – дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ. Кроме того, будет осуществляться реновация промышленных зон с созданием инновационных экологичных промышленных кластеров и дополнительных озелененных пространств, продолжит развитие электрический городской общественный транспорт с выходом на его декарбонизацию в 2030 году. А также другие, не менее важные проекты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, антон кульбачевский, общество, москва, россия, мосприрода, мосэкомониторинг, экология