https://ria.ru/20220704/vsu-1800103110.html

В ЛНР рассказали о подготовке бойцов ВСУ к городским боям в Лисичанске

В ЛНР рассказали о подготовке бойцов ВСУ к городским боям в Лисичанске - РИА Новости, 04.07.2022

В ЛНР рассказали о подготовке бойцов ВСУ к городским боям в Лисичанске

Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:05

2022-07-04T14:05

2022-07-04T14:49

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

лисичанск

ситуация в днр и лнр

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ЛИСИЧАНСК, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные готовились к городским боям в Лисичанске, сооружая баррикады из гражданских автомобилей на улицах города, а также роя окопы во дворах жилых домов, рассказал РИА Новости военнослужащий Луганской Народной республики с позывным "Сова"."Это баррикады (из гражданских автомобилей – ред.). Они (украинские военные - ред.) при обороне должны были укрепляться и защищаться благодаря им. Но это бессмысленная тактика с их стороны по той причине, что это тонкий металл и любым оружием пробивается. Я не пойму, зачем они гражданские машины использовали. Может они хотели замедлить путь колонны (с военной техникой – ред.), если пойдет колонна", - рассказал собеседник агентства.Местные жители также показывают окопы украинских силовиков во дворах жилых домов.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

лисичанск

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"Бессмысленные баррикады" – боец ЛНР о том, как украинские силовики готовились к боям в Лисичанске Украинские силовики готовились к городским боям в Лисичанске, на улицах – баррикады из гражданских автомобилей и микроавтобусов, а во дворах жилых домов – окопы, рассказал РИА Новости боец ЛНР 2022-07-04T14:05 true PT1M50S

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в мире, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, лисичанск, ситуация в днр и лнр