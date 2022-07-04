https://ria.ru/20220704/vaktsiny-1800007667.html

В Минздраве оценили сообщение о прекращении ввоза в Россию вакцин от кори

В Минздраве оценили сообщение о прекращении ввоза в Россию вакцин от кори - РИА Новости, 04.07.2022

В Минздраве оценили сообщение о прекращении ввоза в Россию вакцин от кори

Вакцины от кори, паротита и краснухи закупаются в России централизованно у отечественного производителя, потребность полностью обеспечена, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T09:38

2022-07-04T09:38

2022-07-04T09:38

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вакцины от кори, паротита и краснухи закупаются в России централизованно у отечественного производителя, потребность полностью обеспечена, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что компания МСД уведомила Росздравнадзор о планируемом прекращении производства и ввоза в Россию вакцин против кори, паротита и краснухи, уведомление по закону должно поступить не менее чем за год."Это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок. Необходимые объемы вакцины закупаются централизованно у отечественного производителя, потребность обеспечена в полном объеме", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что вакцинация от ветряной оспы проводится в рамках календаря прививок по эпидпоказаниям. На рынке есть несколько препаратов разных производителей, потребность в вакцинах также обеспечена, пояснил Кузнецов.

https://ria.ru/20211025/kor-1756169498.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество