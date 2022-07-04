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В Минздраве оценили сообщение о прекращении ввоза в Россию вакцин от кори - РИА Новости, 04.07.2022
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В Минздраве оценили сообщение о прекращении ввоза в Россию вакцин от кори
В Минздраве оценили сообщение о прекращении ввоза в Россию вакцин от кори - РИА Новости, 04.07.2022
В Минздраве оценили сообщение о прекращении ввоза в Россию вакцин от кори
Вакцины от кори, паротита и краснухи закупаются в России централизованно у отечественного производителя, потребность полностью обеспечена, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:38
2022-07-04T09:38
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вакцины от кори, паротита и краснухи закупаются в России централизованно у отечественного производителя, потребность полностью обеспечена, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что компания МСД уведомила Росздравнадзор о планируемом прекращении производства и ввоза в Россию вакцин против кори, паротита и краснухи, уведомление по закону должно поступить не менее чем за год."Это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок. Необходимые объемы вакцины закупаются централизованно у отечественного производителя, потребность обеспечена в полном объеме", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что вакцинация от ветряной оспы проводится в рамках календаря прививок по эпидпоказаниям. На рынке есть несколько препаратов разных производителей, потребность в вакцинах также обеспечена, пояснил Кузнецов.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество
09:38 04.07.2022
 
В Минздраве оценили сообщение о прекращении ввоза в Россию вакцин от кори

Минздрав: потребности России по вакцинам от кори и краснухи полностью обеспечены

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины
 Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник с ампулой вакцины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вакцины от кори, паротита и краснухи закупаются в России централизованно у отечественного производителя, потребность полностью обеспечена, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что компания МСД уведомила Росздравнадзор о планируемом прекращении производства и ввоза в Россию вакцин против кори, паротита и краснухи, уведомление по закону должно поступить не менее чем за год.
"Это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок. Необходимые объемы вакцины закупаются централизованно у отечественного производителя, потребность обеспечена в полном объеме", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что вакцинация от ветряной оспы проводится в рамках календаря прививок по эпидпоказаниям. На рынке есть несколько препаратов разных производителей, потребность в вакцинах также обеспечена, пояснил Кузнецов.
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