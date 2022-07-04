https://ria.ru/20220704/ukraina-1800048028.html

Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО

Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО - РИА Новости, 04.07.2022

Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО, а Швецию и Финляндию можно. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:44

2022-07-04T11:44

2022-07-04T12:11

в мире

йенс столтенберг

швеция

финляндия

украина

нато

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО, а Швецию и Финляндию можно."В конце концов, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад - это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступила... Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг.

https://ria.ru/20220704/nato-1800044654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йенс столтенберг, швеция, финляндия, украина, нато, дмитрий кулеба