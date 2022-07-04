https://ria.ru/20220704/ukraina-1800048028.html
Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО
Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО - РИА Новости, 04.07.2022
Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО, а Швецию и Финляндию можно. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:44
2022-07-04T11:44
2022-07-04T12:11
в мире
йенс столтенберг
швеция
финляндия
украина
нато
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО, а Швецию и Финляндию можно."В конце концов, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад - это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступила... Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг.
https://ria.ru/20220704/nato-1800044654.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, йенс столтенберг, швеция, финляндия, украина, нато, дмитрий кулеба
11:44 04.07.2022 (обновлено: 12:11 04.07.2022)
Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО
Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад объяснить, почему страну нельзя брать в НАТО