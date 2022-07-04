https://ria.ru/20220704/udar-1799987531.html

СМИ: Польша получила тяжелый удар от ЕС

СМИ: Польша получила тяжелый удар от ЕС - РИА Новости, 04.07.2022

СМИ: Польша получила тяжелый удар от ЕС

Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T06:41

2022-07-04T06:41

2022-07-04T06:57

в мире

польша

евросоюз

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урсула фон дер ляйен

дидье рейндерс

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и "тяжелым" ударом для официальной Варшавы, констатирует немецкое издание Die Welt.Как сообщает издание, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова в ответ на запрос депутата Европарламента назвала принятый Польшей закон "несоответствующим" позиции ЕС. В результате Варшаве придется вновь пересмотреть положения своего законодательства, иначе "денег мы не заплатим", предупредила она.Сообщается, что после визита в Польшу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен казалось, что Варшава все же получит выплату в размере 35 миллиардов евро из "ковидного" фонда ЕС. Авторы объясняют, что необходимость транша обусловлена напряженной экономической ситуацией из-за высокой инфляции в стране, которая достигла 13,9%, и потоком украинских беженцев, количество которых оценивается в четыре миллиона. Тем не менее, Брюссель решил не удерживать средства для Польши, ставшей "законодателем европейской политики" в отношении Киева.Однако эксперты предупредили европейских политиков о том, что принятый Польшей закон вносит лишь косметические изменения в законодательство и фактически обходят ряд спорных вопросов, поднятых Брюсселем.Суть спораВ июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.В свою очередь Конституционный суд Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Однако в июне этого года под давлением ЕК и угроз отказать Польше в выплате средств из европейских фондов власти страны все же приняли решение изменить закон и ликвидировать дисциплинарную палату.Вотум недоверияДепутаты из либеральной фракции Европарламента (Renew) ранее предложили вынести вотум недоверия Европейской комиссии, после того как она одобрила план финансирования Польши на 35 млрд евро, несмотря на то, что Варшава не устранила все нарушения европейского права.Депутаты отмечали, что Польша не в полном объеме выполнила решения Суда Евросоюза, поэтому выделение средств ЕС было преждевременным.ШтрафДо ликвидации дисциплинарной палаты Европейская комиссия (ЕК) удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств в связи с отказом Варшавы выполнять решение суда Евросоюза.Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил бельгийскому RTL, что штраф связан с решением конституционного суда страны, который посчитал необязательным к исполнению решение суда ЕС о прекращении работы дисциплинарной палаты верховного суда страны.По мнению европейского суда, стремление Варшавы с помощью дисциплинарной палаты контролировать работу судейского корпуса угрожает его независимости и беспристрастности.В свою очередь официальный представитель ЕК Балаш Уйвари заявил, что для компенсации невыплаченных Польшей штрафов за невыполнение требований Суда ЕС Еврокомиссия будет удерживать средства из предназначенных Варшаве платеже. По его словам, Еврокомиссия в скором времени сделает все необходимые расчеты и направит уведомление Варшаве. После его получения у польских властей будет десять дней на то, чтобы представить свой ответ.

https://ria.ru/20220623/polsha-1797578499.html

https://ria.ru/20220604/evrosoyuz-1793140472.html

https://ria.ru/20220601/zerno-1792364965.html

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в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, вера юрова, урсула фон дер ляйен, дидье рейндерс