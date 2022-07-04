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Посольство в Дании установит личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина - РИА Новости, 04.07.2022
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Посольство в Дании установит личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина
Посольство в Дании установит личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина - РИА Новости, 04.07.2022
Посольство в Дании установит личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина
Посольство РФ в Копенгагене устанавливает личность россиянина, погибшего при нападении на торговый центр, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:20
2022-07-04T12:26
в мире
россия
дания
копенгаген
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Копенгагене устанавливает личность россиянина, погибшего при нападении на торговый центр, заявили в понедельник в МИД РФ.Три человека, в том числе 47-летний мужчина с российским гражданством, погибли во время стрельбы в торговом центре в Копенгагене вечером в воскресенье. Один человек задержан."Посольство в контакте с полицией устанавливает личность нашего соотечественника", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в Telegram.В свою очередь, в дипмиссии РИА Новости заявили, что, по предварительным данным, погибший 47-летний гражданин России постоянно проживал в Дании."Посольство выражает соболезнования пострадавшим в этом трагическом инциденте и их близким", - заявили в посольстве РФ.
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в мире, россия, дания, копенгаген, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:20 04.07.2022 (обновлено: 12:26 04.07.2022)
 
Посольство в Дании установит личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина

Посольство России в Дании устанавливает личность погибшего при стрельбе в ТЦ россиянина

© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Копенгагене
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
Полицейские в Копенгагене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Копенгагене устанавливает личность россиянина, погибшего при нападении на торговый центр, заявили в понедельник в МИД РФ.
Три человека, в том числе 47-летний мужчина с российским гражданством, погибли во время стрельбы в торговом центре в Копенгагене вечером в воскресенье. Один человек задержан.
Люди выбегают из торгового центра в Копенгагене после сообщений о стрельбе - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 20:49
Полиция Копенгагена задержала подозреваемого в стрельбе в торговом центре
"Посольство в контакте с полицией устанавливает личность нашего соотечественника", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в Telegram.
В свою очередь, в дипмиссии РИА Новости заявили, что, по предварительным данным, погибший 47-летний гражданин России постоянно проживал в Дании.
"Посольство выражает соболезнования пострадавшим в этом трагическом инциденте и их близким", - заявили в посольстве РФ.
Стрельба в торговом центре в Копенгагене
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

Трагедия произошла в ТЦ Field's в воскресенье вечером.

Женщина возле торгового центра Fields, где стрелок убил трех человек и ранил еще нескольких в Копенгагене
1 из 10

Трагедия произошла в ТЦ Field's в воскресенье вечером.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AP Photo / Sergei Grits

В результате стрельбы погибли три человека, в том числе 47-летний мужчина с российским гражданством.

Полиция рядом с торговым центром Fields в Копенгагене, где произошла стрельба
2 из 10

В результате стрельбы погибли три человека, в том числе 47-летний мужчина с российским гражданством.

© AP Photo / Sergei Grits
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

Есть раненые, три человека находятся в критическом состоянии.

Люди выбегают из торгового центра в Копенгагене после сообщений о стрельбе
3 из 10

Есть раненые, три человека находятся в критическом состоянии.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

Посетители в панике покинули торговый центр.

Люди возле торгового центра в Копенгагене, где стрелок убил трех человек
4 из 10

Посетители в панике покинули торговый центр.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

По версии правоохранителей, все погибшие и пострадавшие стали случайными жертвами.

Сотрудники полиции и скорой помощи во время эвакуации людей из торгового центра в Копенгагене после сообщений о стрельбе
5 из 10

По версии правоохранителей, все погибшие и пострадавшие стали случайными жертвами.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

После стрельбы полицейские задержали одного человека.

Люди выбегают из торгового центра в Копенгагене после сообщений о стрельбе
6 из 10

После стрельбы полицейские задержали одного человека.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

В организации преступления подозревают 22-летнего датчанина.

Люди выбегают из торгового центра в Копенгагене после сообщений о стрельбе
7 из 10

В организации преступления подозревают 22-летнего датчанина.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

Задержанный раньше обращался к психиатру, однако неизвестно, есть ли у него какое-то заболевание.

Люди перед торговым центром Fields, где стрелок убил трех человек и ранил еще нескольких в Копенгагене
8 из 10

Задержанный раньше обращался к психиатру, однако неизвестно, есть ли у него какое-то заболевание.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

Полицейские считают, что стрелок действовал один. У него изъяли ружье и нож.

Сотрудники экстренных служб приносят носилки на место стрельбы в торговом центре Fields в Копенгагене, Дания
9 из 10

Полицейские считают, что стрелок действовал один. У него изъяли ружье и нож.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AP Photo / Sergei Grits

Доказательств, которые бы позволяли рассматривать стрельбу в ТЦ как теракт, полиция пока не нашла.

Полиция рядом с торговым центром Fields в Копенгагене, где произошла стрельба
10 из 10

Доказательств, которые бы позволяли рассматривать стрельбу в ТЦ как теракт, полиция пока не нашла.

© AP Photo / Sergei Grits
1 из 10

Трагедия произошла в ТЦ Field's в воскресенье вечером.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
2 из 10

В результате стрельбы погибли три человека, в том числе 47-летний мужчина с российским гражданством.

© AP Photo / Sergei Grits
3 из 10

Есть раненые, три человека находятся в критическом состоянии.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
4 из 10

Посетители в панике покинули торговый центр.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
5 из 10

По версии правоохранителей, все погибшие и пострадавшие стали случайными жертвами.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
6 из 10

После стрельбы полицейские задержали одного человека.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
7 из 10

В организации преступления подозревают 22-летнего датчанина.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
8 из 10

Задержанный раньше обращался к психиатру, однако неизвестно, есть ли у него какое-то заболевание.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
9 из 10

Полицейские считают, что стрелок действовал один. У него изъяли ружье и нож.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
10 из 10

Доказательств, которые бы позволяли рассматривать стрельбу в ТЦ как теракт, полиция пока не нашла.

© AP Photo / Sergei Grits
 
В миреРоссияДанияКопенгагенМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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