https://ria.ru/20220704/tts-1800041214.html

Посольство в Дании установит личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина

Посольство в Дании установит личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина - РИА Новости, 04.07.2022

Посольство в Дании установит личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина

Посольство РФ в Копенгагене устанавливает личность россиянина, погибшего при нападении на торговый центр, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:20

2022-07-04T11:20

2022-07-04T12:26

в мире

россия

дания

копенгаген

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Копенгагене устанавливает личность россиянина, погибшего при нападении на торговый центр, заявили в понедельник в МИД РФ.Три человека, в том числе 47-летний мужчина с российским гражданством, погибли во время стрельбы в торговом центре в Копенгагене вечером в воскресенье. Один человек задержан."Посольство в контакте с полицией устанавливает личность нашего соотечественника", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в Telegram.В свою очередь, в дипмиссии РИА Новости заявили, что, по предварительным данным, погибший 47-летний гражданин России постоянно проживал в Дании."Посольство выражает соболезнования пострадавшим в этом трагическом инциденте и их близким", - заявили в посольстве РФ.

https://ria.ru/20220703/strelba-1799963337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, дания, копенгаген, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)