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Стрельба в торговом центре в Копенгагене - РИА Новости, 04.07.2022
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Стрельба в торговом центре в Копенгагене
Стрельба в торговом центре в Копенгагене - РИА Новости, 04.07.2022
Стрельба в торговом центре в Копенгагене
В столице Дании неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, среди погибших оказался россиянин. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.07.2022
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фото
копенгаген
полиция
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В столице Дании неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, среди погибших оказался россиянин. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, копенгаген, полиция
12:25 04.07.2022 (обновлено: 12:29 04.07.2022)
 

Стрельба в торговом центре в Копенгагене

Читать ria.ru в
В столице Дании неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, среди погибших оказался россиянин. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

Трагедия произошла в ТЦ Field's в воскресенье вечером.

Женщина возле торгового центра Fields, где стрелок убил трех человек и ранил еще нескольких в Копенгагене
1 из 10

Трагедия произошла в ТЦ Field's в воскресенье вечером.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AP Photo / Sergei Grits

В результате стрельбы погибли три человека, в том числе 47-летний мужчина с российским гражданством.

Полиция рядом с торговым центром Fields в Копенгагене, где произошла стрельба
2 из 10

В результате стрельбы погибли три человека, в том числе 47-летний мужчина с российским гражданством.

© AP Photo / Sergei Grits
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

Есть раненые, три человека находятся в критическом состоянии.

Люди выбегают из торгового центра в Копенгагене после сообщений о стрельбе
3 из 10

Есть раненые, три человека находятся в критическом состоянии.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

Посетители в панике покинули торговый центр.

Люди возле торгового центра в Копенгагене, где стрелок убил трех человек
4 из 10

Посетители в панике покинули торговый центр.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

По версии правоохранителей, все погибшие и пострадавшие стали случайными жертвами.

Сотрудники полиции и скорой помощи во время эвакуации людей из торгового центра в Копенгагене после сообщений о стрельбе
5 из 10

По версии правоохранителей, все погибшие и пострадавшие стали случайными жертвами.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

После стрельбы полицейские задержали одного человека.

Люди выбегают из торгового центра в Копенгагене после сообщений о стрельбе
6 из 10

После стрельбы полицейские задержали одного человека.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

В организации преступления подозревают 22-летнего датчанина.

Люди выбегают из торгового центра в Копенгагене после сообщений о стрельбе
7 из 10

В организации преступления подозревают 22-летнего датчанина.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

Задержанный раньше обращался к психиатру, однако неизвестно, есть ли у него какое-то заболевание.

Люди перед торговым центром Fields, где стрелок убил трех человек и ранил еще нескольких в Копенгагене
8 из 10

Задержанный раньше обращался к психиатру, однако неизвестно, есть ли у него какое-то заболевание.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson

Полицейские считают, что стрелок действовал один. У него изъяли ружье и нож.

Сотрудники экстренных служб приносят носилки на место стрельбы в торговом центре Fields в Копенгагене, Дания
9 из 10

Полицейские считают, что стрелок действовал один. У него изъяли ружье и нож.

© AFP 2022 / Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
© AP Photo / Sergei Grits

Доказательств, которые бы позволяли рассматривать стрельбу в ТЦ как теракт, полиция пока не нашла.

Полиция рядом с торговым центром Fields в Копенгагене, где произошла стрельба
10 из 10

Доказательств, которые бы позволяли рассматривать стрельбу в ТЦ как теракт, полиция пока не нашла.

© AP Photo / Sergei Grits
 
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