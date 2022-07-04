Стрельба в торговом центре в Копенгагене
Трагедия произошла в ТЦ Field's в воскресенье вечером.
Трагедия произошла в ТЦ Field's в воскресенье вечером.
В результате стрельбы погибли три человека, в том числе 47-летний мужчина с российским гражданством.
В результате стрельбы погибли три человека, в том числе 47-летний мужчина с российским гражданством.
Есть раненые, три человека находятся в критическом состоянии.
Есть раненые, три человека находятся в критическом состоянии.
Посетители в панике покинули торговый центр.
По версии правоохранителей, все погибшие и пострадавшие стали случайными жертвами.
По версии правоохранителей, все погибшие и пострадавшие стали случайными жертвами.
После стрельбы полицейские задержали одного человека.
После стрельбы полицейские задержали одного человека.
В организации преступления подозревают 22-летнего датчанина.
В организации преступления подозревают 22-летнего датчанина.
Задержанный раньше обращался к психиатру, однако неизвестно, есть ли у него какое-то заболевание.
Задержанный раньше обращался к психиатру, однако неизвестно, есть ли у него какое-то заболевание.
Полицейские считают, что стрелок действовал один. У него изъяли ружье и нож.
Полицейские считают, что стрелок действовал один. У него изъяли ружье и нож.
Доказательств, которые бы позволяли рассматривать стрельбу в ТЦ как теракт, полиция пока не нашла.
Доказательств, которые бы позволяли рассматривать стрельбу в ТЦ как теракт, полиция пока не нашла.