https://ria.ru/20220704/strelba-1800047790.html

Стрельба в торговом центре в Копенгагене

Стрельба в торговом центре в Копенгагене - РИА Новости, 04.07.2022

Стрельба в торговом центре в Копенгагене

В столице Дании неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, среди погибших оказался россиянин. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:25

2022-07-04T12:25

2022-07-04T12:29

фото

копенгаген

полиция

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В столице Дании неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, среди погибших оказался россиянин. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

копенгаген

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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