https://ria.ru/20220704/traktor-1800098747.html

В Петербурге водитель трактора умер за рулем и протаранил машины

В Петербурге водитель трактора умер за рулем и протаранил машины - РИА Новости, 04.07.2022

В Петербурге водитель трактора умер за рулем и протаранил машины

Полиция проверяет обстоятельства ДТП в Петербурге, где водитель трактора скончался за рулем и протаранил четыре припаркованных автомобиля, сообщили в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:51

2022-07-04T13:51

2022-07-04T13:51

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Полиция проверяет обстоятельства ДТП в Петербурге, где водитель трактора скончался за рулем и протаранил четыре припаркованных автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ."4 июля около 7.30 у дома 62 по улице Кубинской водитель трактора совершил столкновение с четырьмя припаркованными автомобилями", - говорится в сообщении.По данным полицейского главка, во время управления трактором водителю внезапно стало плохо и он скоропостижно скончался, предположительно, от сердечного приступа."По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220703/dtp-1799971827.html

санкт-петербург

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург