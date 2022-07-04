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В Петербурге водитель трактора умер за рулем и протаранил машины - РИА Новости, 04.07.2022
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В Петербурге водитель трактора умер за рулем и протаранил машины
В Петербурге водитель трактора умер за рулем и протаранил машины - РИА Новости, 04.07.2022
В Петербурге водитель трактора умер за рулем и протаранил машины
Полиция проверяет обстоятельства ДТП в Петербурге, где водитель трактора скончался за рулем и протаранил четыре припаркованных автомобиля, сообщили в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:51
2022-07-04T13:51
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Полиция проверяет обстоятельства ДТП в Петербурге, где водитель трактора скончался за рулем и протаранил четыре припаркованных автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ."4 июля около 7.30 у дома 62 по улице Кубинской водитель трактора совершил столкновение с четырьмя припаркованными автомобилями", - говорится в сообщении.По данным полицейского главка, во время управления трактором водителю внезапно стало плохо и он скоропостижно скончался, предположительно, от сердечного приступа."По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220703/dtp-1799971827.html
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происшествия, санкт-петербург
13:51 04.07.2022
 
В Петербурге водитель трактора умер за рулем и протаранил машины

В Петербурге водитель трактора умер за рулем и протаранил машины на парковке

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Полиция проверяет обстоятельства ДТП в Петербурге, где водитель трактора скончался за рулем и протаранил четыре припаркованных автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД РФ.
"4 июля около 7.30 у дома 62 по улице Кубинской водитель трактора совершил столкновение с четырьмя припаркованными автомобилями", - говорится в сообщении.
По данным полицейского главка, во время управления трактором водителю внезапно стало плохо и он скоропостижно скончался, предположительно, от сердечного приступа.
"По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.
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