Оборот Татарстана и Турции в 2021 году вырос на 56 процентов
Оборот Татарстана и Турции в 2021 году вырос на 56 процентов, до 563,7 миллиона долларов
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Татарстана с Турцией по итогам 2021 года вырос почти на 56% и составил 563,7 миллиона долларов, в первом квартале 2022 года он составил 142,7 миллиона долларов, сообщила пресс-служба президента Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник встретился с заместителем министра промышленности и технологий, главным советником президента Турции Хасаном Бююкдеде. Встреча состоялась на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.
"Турецкая Республика является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам 2021 года внешнеторговый оборот составил 563,7 миллиона долларов, что на 55,8% выше уровня 2020 года. По итогам первого квартала 2022 года товарооборот составил 142,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
Минниханов отметил, что Татарстан придает большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией.
"У нас связи не просто торгово-экономические, у нас братские связи… Мы благодарны турецким инвесторам за то, что поверили в нас и успешно работают", - сказал он.
По словам Бююкдеде, Татарстан - важный промышленный регион, и регулярные встречи на уровне руководства будут способствовать увеличению инвестиций в республику.