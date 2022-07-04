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Оборот Татарстана и Турции в 2021 году вырос на 56 процентов - РИА Новости, 04.07.2022
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https://ria.ru/20220704/tatarstan-1800055968.html
Оборот Татарстана и Турции в 2021 году вырос на 56 процентов
Оборот Татарстана и Турции в 2021 году вырос на 56 процентов - РИА Новости, 04.07.2022
Оборот Татарстана и Турции в 2021 году вырос на 56 процентов
Внешнеторговый оборот Татарстана с Турцией по итогам 2021 года вырос почти на 56% и составил 563,7 миллиона долларов, в первом квартале 2022 года он составил... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:05
2022-07-04T12:05
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
экономика
рустам минниханов
турция
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КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Татарстана с Турцией по итогам 2021 года вырос почти на 56% и составил 563,7 миллиона долларов, в первом квартале 2022 года он составил 142,7 миллиона долларов, сообщила пресс-служба президента Татарстана.Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник встретился с заместителем министра промышленности и технологий, главным советником президента Турции Хасаном Бююкдеде. Встреча состоялась на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге."Турецкая Республика является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам 2021 года внешнеторговый оборот составил 563,7 миллиона долларов, что на 55,8% выше уровня 2020 года. По итогам первого квартала 2022 года товарооборот составил 142,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.Минниханов отметил, что Татарстан придает большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией."У нас связи не просто торгово-экономические, у нас братские связи… Мы благодарны турецким инвесторам за то, что поверили в нас и успешно работают", - сказал он.По словам Бююкдеде, Татарстан - важный промышленный регион, и регулярные встречи на уровне руководства будут способствовать увеличению инвестиций в республику.
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республика татарстан (татарстан), экономика, рустам минниханов, турция, россия
12:05 04.07.2022
 
Оборот Татарстана и Турции в 2021 году вырос на 56 процентов

Оборот Татарстана и Турции в 2021 году вырос на 56 процентов, до 563,7 миллиона долларов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Татарстана с Турцией по итогам 2021 года вырос почти на 56% и составил 563,7 миллиона долларов, в первом квартале 2022 года он составил 142,7 миллиона долларов, сообщила пресс-служба президента Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник встретился с заместителем министра промышленности и технологий, главным советником президента Турции Хасаном Бююкдеде. Встреча состоялась на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.
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"Турецкая Республика является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам 2021 года внешнеторговый оборот составил 563,7 миллиона долларов, что на 55,8% выше уровня 2020 года. По итогам первого квартала 2022 года товарооборот составил 142,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.
Минниханов отметил, что Татарстан придает большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией.
"У нас связи не просто торгово-экономические, у нас братские связи… Мы благодарны турецким инвесторам за то, что поверили в нас и успешно работают", - сказал он.
По словам Бююкдеде, Татарстан - важный промышленный регион, и регулярные встречи на уровне руководства будут способствовать увеличению инвестиций в республику.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)ЭкономикаРустам МиннихановТурцияРоссия
 
 
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