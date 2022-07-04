https://ria.ru/20220704/tatarstan-1800055968.html

Оборот Татарстана и Турции в 2021 году вырос на 56 процентов

Оборот Татарстана и Турции в 2021 году вырос на 56 процентов - РИА Новости, 04.07.2022

Оборот Татарстана и Турции в 2021 году вырос на 56 процентов

Внешнеторговый оборот Татарстана с Турцией по итогам 2021 года вырос почти на 56% и составил 563,7 миллиона долларов, в первом квартале 2022 года он составил... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:05

2022-07-04T12:05

2022-07-04T12:05

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

экономика

рустам минниханов

турция

россия

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КАЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Татарстана с Турцией по итогам 2021 года вырос почти на 56% и составил 563,7 миллиона долларов, в первом квартале 2022 года он составил 142,7 миллиона долларов, сообщила пресс-служба президента Татарстана.Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник встретился с заместителем министра промышленности и технологий, главным советником президента Турции Хасаном Бююкдеде. Встреча состоялась на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге."Турецкая Республика является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам 2021 года внешнеторговый оборот составил 563,7 миллиона долларов, что на 55,8% выше уровня 2020 года. По итогам первого квартала 2022 года товарооборот составил 142,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.Минниханов отметил, что Татарстан придает большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией."У нас связи не просто торгово-экономические, у нас братские связи… Мы благодарны турецким инвесторам за то, что поверили в нас и успешно работают", - сказал он.По словам Бююкдеде, Татарстан - важный промышленный регион, и регулярные встречи на уровне руководства будут способствовать увеличению инвестиций в республику.

https://ria.ru/20220629/tatarstan-1798929002.html

https://ria.ru/20220624/tatarstan-1797745801.html

республика татарстан (татарстан)

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика татарстан (татарстан), экономика, рустам минниханов, турция, россия