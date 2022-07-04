https://ria.ru/20220704/sukhogruz-1800046166.html

В Турции пока не приняли решение по российскому сухогрузу, сообщил источник

В Турции пока не приняли решение по российскому сухогрузу, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2022

В Турции пока не приняли решение по российскому сухогрузу, сообщил источник

Турецкая таможня не приняла никакого решения по российскому сухогрузу, который, предположительно, перевозил украинское зерно. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:39

2022-07-04T11:39

2022-07-04T12:51

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АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Турецкая таможня не приняла никакого решения по российскому сухогрузу, который, предположительно, перевозил украинское зерно."Нет, никакого решения не принято. Он стоит у входа в порт", — сказал источник РИА Новости в таможенной службе, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе задержанного судна.Собеседнику агентства неизвестно, изменится ли ситуация сегодня.В воскресенье представитель таможни подтвердил РИА Новости задержание сухогруза.Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" ("Железные дороги Казахстана", КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи злаков заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. До этого в ряде СМИ появилась информация о вывозе зерна с Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне "Жибек жолы".

https://ria.ru/20220703/sudno-1799966836.html

https://ria.ru/20220701/poshliny-1799678158.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, украина, казахстан, россия, бердянск