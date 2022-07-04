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В Турции пока не приняли решение по российскому сухогрузу, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2022
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В Турции пока не приняли решение по российскому сухогрузу, сообщил источник
В Турции пока не приняли решение по российскому сухогрузу, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2022
В Турции пока не приняли решение по российскому сухогрузу, сообщил источник
Турецкая таможня не приняла никакого решения по российскому сухогрузу, который, предположительно, перевозил украинское зерно. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:39
2022-07-04T12:51
в мире
турция
украина
казахстан
россия
бердянск
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АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Турецкая таможня не приняла никакого решения по российскому сухогрузу, который, предположительно, перевозил украинское зерно."Нет, никакого решения не принято. Он стоит у входа в порт", — сказал источник РИА Новости в таможенной службе, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе задержанного судна.Собеседнику агентства неизвестно, изменится ли ситуация сегодня.В воскресенье представитель таможни подтвердил РИА Новости задержание сухогруза.Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" ("Железные дороги Казахстана", КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи злаков заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. До этого в ряде СМИ появилась информация о вывозе зерна с Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне "Жибек жолы".
https://ria.ru/20220703/sudno-1799966836.html
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в мире, турция, украина, казахстан, россия, бердянск
11:39 04.07.2022 (обновлено: 12:51 04.07.2022)
 
В Турции пока не приняли решение по российскому сухогрузу, сообщил источник

В Турции пока не приняли решение по российскому сухогрузу "Жибек жолы" с зерном

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramГрузовое судно
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Грузовое судно. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Турецкая таможня не приняла никакого решения по российскому сухогрузу, который, предположительно, перевозил украинское зерно.
"Нет, никакого решения не принято. Он стоит у входа в порт", — сказал источник РИА Новости в таможенной службе, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе задержанного судна.
Кадры судна Жибек жолы в турецком морском порту Карасу - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 21:33
Бывший арендатор отказался от задержанного в Турции судна в ноябре
Собеседнику агентства неизвестно, изменится ли ситуация сегодня.
В воскресенье представитель таможни подтвердил РИА Новости задержание сухогруза.
Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" ("Железные дороги Казахстана", КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи злаков заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. До этого в ряде СМИ появилась информация о вывозе зерна с Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне "Жибек жолы".
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 18:49
Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли
 
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