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Посол Украины заявил о задержании в Турции судна с зерном из Бердянска

Посол Украины заявил о задержании в Турции судна с зерном из Бердянска - РИА Новости, 04.07.2022

Посол Украины заявил о задержании в Турции судна с зерном из Бердянска

Турецкая таможня задержала российский корабль, который якобы перевозил украинское зерно. Об этом, как утверждает издание "Общественное", заявил посол Украины в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T02:35

2022-07-04T02:35

2022-07-04T02:35

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Турецкая таможня задержала российский корабль, который якобы перевозил украинское зерно. Об этом, как утверждает издание "Общественное", заявил посол Украины в Турции Василий Бондар.В настоящее время, по утверждению дипломата, корабль находится перед входом в порт Карасу. Судьбу сухогруза решат в понедельник.Турецкая таможня, в свою очередь, подтвердила РИА Новости факт задержания корабля. "Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать", — сказал источник в ведомстве, пожелавший остаться неназванным.По его словам, конкретные решения по судьбе сухогруза турецкими властями пока не приняты."Охота на российские корабли"Задержание в Турции судна с зерном является частью плана по обвинению России в мировом голоде, это классический пример пиратства, заявил РИА Новости член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Организаторы этой ситуации искусственно блокируют продажу зерна, начата охота на российские корабли, которые это зерно перевозят. Параллельно они обвиняют Россию в подготовке мирового голода и при этом не дают возможности России продавать свое зерно", - сказал Рогов.Запрос о грузеКазахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) ранее направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Украина попросила Турцию задержать и арестовать сухогруз под российским флагом "Жибек жолы", якобы перевозящий груз украинского зерна.По информации агентства, сотрудник украинского Министерства иностранных дел, ссылаясь на данные морской информации, заявил о 4,5 тысячи тонн зерна на корабле. Кроме того, офис генпрокурора Украины направил 30 июня письмо в Минюст Турции о судне с семью тысячами тонн сельскохозяйственного груза, которое плывет в Карасу.Мировой продовольственный кризисЗападные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и настаивает, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов.Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить. Также он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам.Президент добавил, что доля рынка, которую занимает заблокированное на Украине зерно, незначительно влияет на мировую экономику.Помимо этого, Путин указал, что угроза продовольственного кризиса возникла из-за поведения западных стран.Спецоперация на УкраинеРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220701/poshliny-1799692907.html

https://ria.ru/20220701/poshliny-1799678158.html

https://ria.ru/20220630/iran-1799434289.html

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владимир путин, владимир рогов, россия, украина, турция, в мире