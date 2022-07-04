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В МИД России осудили израильские авиаудары по территории Сирии

В МИД России осудили израильские авиаудары по территории Сирии - РИА Новости, 04.07.2022

В МИД России осудили израильские авиаудары по территории Сирии

Москва осуждает продолжающиеся удары Израиля по территории Сирии, требует их прекращения, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T20:31

2022-07-04T20:31

2022-07-04T20:31

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва осуждает продолжающиеся удары Израиля по территории Сирии, требует их прекращения, говорится в заявлении МИД РФ.В министерстве напомнили, что 2 июля израильские боевые самолеты выпустили несколько реактивных снарядов по объектам в сирийской провинции Тартус, в результате чего ранения получили два мирных жителя, был причинен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре."В очередной раз подчеркиваем, что продолжающиеся удары Израиля по территории САР категорически неприемлемы. Решительно осуждаем подобные безответственные действия, нарушающие суверенитет Сирии и базовые нормы международного права, и требуем их безусловного прекращения", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.

https://ria.ru/20220620/politika-1796724003.html

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в мире, израиль, сирия, россия