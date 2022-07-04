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В МИД России осудили израильские авиаудары по территории Сирии - РИА Новости, 04.07.2022
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В МИД России осудили израильские авиаудары по территории Сирии
В МИД России осудили израильские авиаудары по территории Сирии - РИА Новости, 04.07.2022
В МИД России осудили израильские авиаудары по территории Сирии
Москва осуждает продолжающиеся удары Израиля по территории Сирии, требует их прекращения, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T20:31
2022-07-04T20:31
в мире
израиль
сирия
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва осуждает продолжающиеся удары Израиля по территории Сирии, требует их прекращения, говорится в заявлении МИД РФ.В министерстве напомнили, что 2 июля израильские боевые самолеты выпустили несколько реактивных снарядов по объектам в сирийской провинции Тартус, в результате чего ранения получили два мирных жителя, был причинен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре."В очередной раз подчеркиваем, что продолжающиеся удары Израиля по территории САР категорически неприемлемы. Решительно осуждаем подобные безответственные действия, нарушающие суверенитет Сирии и базовые нормы международного права, и требуем их безусловного прекращения", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.
https://ria.ru/20220620/politika-1796724003.html
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в мире, израиль, сирия, россия
20:31 04.07.2022
 
В МИД России осудили израильские авиаудары по территории Сирии

МИД России требует прекратить авиаудары со стороны Израиля по территории Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва осуждает продолжающиеся удары Израиля по территории Сирии, требует их прекращения, говорится в заявлении МИД РФ.
В министерстве напомнили, что 2 июля израильские боевые самолеты выпустили несколько реактивных снарядов по объектам в сирийской провинции Тартус, в результате чего ранения получили два мирных жителя, был причинен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.
"В очередной раз подчеркиваем, что продолжающиеся удары Израиля по территории САР категорически неприемлемы. Решительно осуждаем подобные безответственные действия, нарушающие суверенитет Сирии и базовые нормы международного права, и требуем их безусловного прекращения", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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