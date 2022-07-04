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Рогозин позвал желающих отвлечься от суеты в эксперимент SIRIUS - РИА Новости, 04.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220704/sirius-1800152706.html
Рогозин позвал желающих отвлечься от суеты в эксперимент SIRIUS
Рогозин позвал желающих отвлечься от суеты в эксперимент SIRIUS - РИА Новости, 04.07.2022
Рогозин позвал желающих отвлечься от суеты в эксперимент SIRIUS
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин позвал желающих отвлечься от ежедневной суеты побороться за право стать участником изоляционного эксперименте по... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:51
2022-07-04T16:51
наука
космос - риа наука
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
дмитрий рогозин
космос
луна
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин позвал желающих отвлечься от ежедневной суеты побороться за право стать участником изоляционного эксперименте по имитации дальнего космического полета SIRIUS-23, пообещав бесплатное питание, красивые комбинезоны и увлекательные исследования."Уважаемые друзья! Хотите отключиться на целый год от внешнего мира с его суетой и плохими новостями, пробками на дорогах и рутинной работой? Хотите бесплатное питание, красивые комбинезоны и увлекательные эксперименты? Единственное неудобство - придется провести этот год в закрытом пространстве еще с четырьмя такими же как вы "энтузиастами науки". Если это вас не смущает, тогда ИМБП РАН ждет вас!" - написал Рогозин в своем Tеlegram-канале.Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых должен стартовать во второй половине 2023 года.
https://ria.ru/20220703/eksperiment-1799907963.html
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космос - риа наука, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, дмитрий рогозин, космос, луна
16:51 04.07.2022
 
Рогозин позвал желающих отвлечься от суеты в эксперимент SIRIUS

Рогозин предложил желающим отвлечься от плохих новостей на год уйти в эксперимент SIRIUS

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТрансляция с видеокамер наблюдения за членами экипажа SIRIUS-2021
Трансляция с видеокамер наблюдения за членами экипажа SIRIUS-2021 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Трансляция с видеокамер наблюдения за членами экипажа SIRIUS-2021. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин позвал желающих отвлечься от ежедневной суеты побороться за право стать участником изоляционного эксперименте по имитации дальнего космического полета SIRIUS-23, пообещав бесплатное питание, красивые комбинезоны и увлекательные исследования.
"Уважаемые друзья! Хотите отключиться на целый год от внешнего мира с его суетой и плохими новостями, пробками на дорогах и рутинной работой? Хотите бесплатное питание, красивые комбинезоны и увлекательные эксперименты? Единственное неудобство - придется провести этот год в закрытом пространстве еще с четырьмя такими же как вы "энтузиастами науки". Если это вас не смущает, тогда ИМБП РАН ждет вас!" - написал Рогозин в своем Tеlegram-канале.
Олег Блинов, Виктория Кириченко, Екатерина Карякина, Уильям Браун, Эшли Ковальски, Салех Омар Аль Амери перед началом эксперимента по имитации полета и высадке на Луну - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 13:54Наука
Участники эксперимента SIRIUS-21 рассказали, чем занимались в изоляции
Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых должен стартовать во второй половине 2023 года.
 
НаукаКосмос - РИА НаукаИнститут медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наукДмитрий РогозинКосмосЛуна
 
 
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