https://ria.ru/20220704/sirius-1800152706.html

Рогозин позвал желающих отвлечься от суеты в эксперимент SIRIUS

Рогозин позвал желающих отвлечься от суеты в эксперимент SIRIUS - РИА Новости, 04.07.2022

Рогозин позвал желающих отвлечься от суеты в эксперимент SIRIUS

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин позвал желающих отвлечься от ежедневной суеты побороться за право стать участником изоляционного эксперименте по... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:51

2022-07-04T16:51

2022-07-04T16:51

наука

космос - риа наука

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

дмитрий рогозин

космос

луна

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин позвал желающих отвлечься от ежедневной суеты побороться за право стать участником изоляционного эксперименте по имитации дальнего космического полета SIRIUS-23, пообещав бесплатное питание, красивые комбинезоны и увлекательные исследования."Уважаемые друзья! Хотите отключиться на целый год от внешнего мира с его суетой и плохими новостями, пробками на дорогах и рутинной работой? Хотите бесплатное питание, красивые комбинезоны и увлекательные эксперименты? Единственное неудобство - придется провести этот год в закрытом пространстве еще с четырьмя такими же как вы "энтузиастами науки". Если это вас не смущает, тогда ИМБП РАН ждет вас!" - написал Рогозин в своем Tеlegram-канале.Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых должен стартовать во второй половине 2023 года.

https://ria.ru/20220703/eksperiment-1799907963.html

космос

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, дмитрий рогозин, космос, луна