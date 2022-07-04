Рогозин позвал желающих отвлечься от суеты в эксперимент SIRIUS
Рогозин предложил желающим отвлечься от плохих новостей на год уйти в эксперимент SIRIUS
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТрансляция с видеокамер наблюдения за членами экипажа SIRIUS-2021
Трансляция с видеокамер наблюдения за членами экипажа SIRIUS-2021. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин позвал желающих отвлечься от ежедневной суеты побороться за право стать участником изоляционного эксперименте по имитации дальнего космического полета SIRIUS-23, пообещав бесплатное питание, красивые комбинезоны и увлекательные исследования.
"Уважаемые друзья! Хотите отключиться на целый год от внешнего мира с его суетой и плохими новостями, пробками на дорогах и рутинной работой? Хотите бесплатное питание, красивые комбинезоны и увлекательные эксперименты? Единственное неудобство - придется провести этот год в закрытом пространстве еще с четырьмя такими же как вы "энтузиастами науки". Если это вас не смущает, тогда ИМБП РАН ждет вас!" - написал Рогозин в своем Tеlegram-канале.
Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых должен стартовать во второй половине 2023 года.