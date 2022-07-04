https://ria.ru/20220704/seversk-1800120242.html

Народная милиция ЛНР работает в районе Северска

Народная милиция ЛНР работает в районе Северска - РИА Новости, 04.07.2022

Народная милиция ЛНР работает в районе Северска

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил РИА Новости, что силы республики работают в районе Северска в ДНР, куда отошли РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:55

2022-07-04T14:55

2022-07-04T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

северск

лисичанск

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794225242_0:293:3110:2042_1920x0_80_0_0_b53f0b323aa36f2653519c156220b0e6.jpg

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил РИА Новости, что силы республики работают в районе Северска в ДНР, куда отошли украинские войска из Лисичанска.""Несмотря на все успехи и победы наших войск совместно с Российской Федерацией, подразделение Народной милиции ЛНР продолжают выполнять боевые задачи и, естественно, они их уже выполняют на территории Донецкой Народной республики. Следует отметить, что мы не можем говорить о полной безопасности наших граждан, пока мы не отодвинем войска от наших границ. Естественно, мы будем продолжать вместе с донецкими и российскими братьями освободительную операцию в Донбассе. Крупный населенный пункт, который находится ближе всего к нам, куда еще и отошли из Лисичанска украинские военнослужащие - это Северск, естественно, мы там работаем", - заявил Марочко.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

лисичанск

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, северск, лисичанск, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр