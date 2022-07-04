14:55 04.07.2022 (обновлено: 15:10 04.07.2022)
Народная милиция ЛНР работает в районе Северска
Народная милиция ЛНР работает в районе Северска в ДНР, куда отошли подразделения ВСУ
Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил РИА Новости, что силы республики работают в районе Северска в ДНР, куда отошли украинские войска из Лисичанска.
""Несмотря на все успехи и победы наших войск совместно с Российской Федерацией, подразделение Народной милиции ЛНР продолжают выполнять боевые задачи и, естественно, они их уже выполняют на территории Донецкой Народной республики. Следует отметить, что мы не можем говорить о полной безопасности наших граждан, пока мы не отодвинем войска от наших границ. Естественно, мы будем продолжать вместе с донецкими и российскими братьями освободительную операцию в Донбассе. Крупный населенный пункт, который находится ближе всего к нам, куда еще и отошли из Лисичанска украинские военнослужащие - это Северск, естественно, мы там работаем", - заявил Марочко.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".