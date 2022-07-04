https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800203056.html

Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 04.07.2022

Великобритания расширила санкции против России

Британия расширила санкции против России, распространив их еще на семь физических и юридических лиц, говорится на сайте британского правительства. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T20:14

2022-07-04T20:14

2022-07-04T21:18

санкции в отношении россии

великобритания

россия

владимир путин

турция

в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Британия расширила санкции против России, распространив их еще на семь физических и юридических лиц, говорится на сайте британского правительства.Ограничения коснулись дочери философа и политолога Александра Дугина Дарьи, Евгения Глотова, Аэлиты Мамаковой, Юрия Федина, Алены Чугулевой и Михаила Синелина. Как считают британские власти, они занимаются распространением "дезинформации" посредством порталов NewsFront и SouthFront.Кроме того, санкции затронули проект United World International, базирующийся в Турции, из-за аналогичных обвинений.Западные страны усилили давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Кроме того, США и Европа начали постепенно отказываться от российских углеводородов. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам семей. Как сообщал телеканал Sky News, впервые в истории стоимость 55-литрового бака бензина превысила сто фунтов.Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800130172.html

великобритания

россия

турция

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санкции в отношении россии, великобритания, россия, владимир путин, турция, в мире