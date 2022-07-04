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Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 04.07.2022
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Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 04.07.2022
Великобритания расширила санкции против России
Британия расширила санкции против России, распространив их еще на семь физических и юридических лиц, говорится на сайте британского правительства. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T20:14
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санкции в отношении россии
великобритания
россия
владимир путин
турция
в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Британия расширила санкции против России, распространив их еще на семь физических и юридических лиц, говорится на сайте британского правительства.Ограничения коснулись дочери философа и политолога Александра Дугина Дарьи, Евгения Глотова, Аэлиты Мамаковой, Юрия Федина, Алены Чугулевой и Михаила Синелина. Как считают британские власти, они занимаются распространением "дезинформации" посредством порталов NewsFront и SouthFront.Кроме того, санкции затронули проект United World International, базирующийся в Турции, из-за аналогичных обвинений.Западные страны усилили давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Кроме того, США и Европа начали постепенно отказываться от российских углеводородов. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам семей. Как сообщал телеканал Sky News, впервые в истории стоимость 55-литрового бака бензина превысила сто фунтов.Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220701/gaz-1799435646.html
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санкции в отношении россии, великобритания, россия, владимир путин, турция, в мире
20:14 04.07.2022 (обновлено: 21:18 04.07.2022)
 
Великобритания расширила санкции против России

Британия распространила антироссийские санкции еще на семь физических и юридических лиц

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВестминстерский дворец, Лондон
Вестминстерский дворец, Лондон - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Вестминстерский дворец, Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Британия расширила санкции против России, распространив их еще на семь физических и юридических лиц, говорится на сайте британского правительства.
Ограничения коснулись дочери философа и политолога Александра Дугина Дарьи, Евгения Глотова, Аэлиты Мамаковой, Юрия Федина, Алены Чугулевой и Михаила Синелина. Как считают британские власти, они занимаются распространением "дезинформации" посредством порталов NewsFront и SouthFront.
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Кроме того, санкции затронули проект United World International, базирующийся в Турции, из-за аналогичных обвинений.
Западные страны усилили давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Кроме того, США и Европа начали постепенно отказываться от российских углеводородов. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам семей. Как сообщал телеканал Sky News, впервые в истории стоимость 55-литрового бака бензина превысила сто фунтов.
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Санкции в отношении РоссииВеликобританияРоссияВладимир ПутинТурцияВ мире
 
 
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