https://ria.ru/20220704/rybalka-1800189318.html

Вологодские власти показали, как Дед Мороз летом ходит на рыбалку

Вологодские власти показали, как Дед Мороз летом ходит на рыбалку - РИА Новости, 04.07.2022

Вологодские власти показали, как Дед Мороз летом ходит на рыбалку

Российский Дед Мороз из Великого Устюга летом не прочь порыбачить, рассказали в правительстве Вологодской области, выложив фото новогоднего волшебника с... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:56

2022-07-04T18:56

2022-07-04T18:56

общество

великий устюг

дед мороз

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Российский Дед Мороз из Великого Устюга летом не прочь порыбачить, рассказали в правительстве Вологодской области, выложив фото новогоднего волшебника с удочкой."Если кто-то задается вопросом, чем занимается Дед Мороз летом, отвечаем: рыбу ловит!" – отмечается в официальном Telegram-канале вологодских властей.В качестве подтверждения опубликованы фото, где главный новогодний волшебник в сказочном облачении стоит с удочкой на берегу реки, а затем пробует приготовленную на костре уху.Летний наряд Деда Мороза отличается от зимнего тем, что вместо шубы используется бело-красный балахон с орнаментом в виде снежинок.В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза. Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

https://ria.ru/20220628/rybalka-1798866552.html

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общество, великий устюг, дед мороз, россия