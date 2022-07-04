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Вологодские власти показали, как Дед Мороз летом ходит на рыбалку - РИА Новости, 04.07.2022
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Вологодские власти показали, как Дед Мороз летом ходит на рыбалку
Вологодские власти показали, как Дед Мороз летом ходит на рыбалку - РИА Новости, 04.07.2022
Вологодские власти показали, как Дед Мороз летом ходит на рыбалку
Российский Дед Мороз из Великого Устюга летом не прочь порыбачить, рассказали в правительстве Вологодской области, выложив фото новогоднего волшебника с... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:56
2022-07-04T18:56
общество
великий устюг
дед мороз
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Российский Дед Мороз из Великого Устюга летом не прочь порыбачить, рассказали в правительстве Вологодской области, выложив фото новогоднего волшебника с удочкой."Если кто-то задается вопросом, чем занимается Дед Мороз летом, отвечаем: рыбу ловит!" – отмечается в официальном Telegram-канале вологодских властей.В качестве подтверждения опубликованы фото, где главный новогодний волшебник в сказочном облачении стоит с удочкой на берегу реки, а затем пробует приготовленную на костре уху.Летний наряд Деда Мороза отличается от зимнего тем, что вместо шубы используется бело-красный балахон с орнаментом в виде снежинок.В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза. Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
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общество, великий устюг, дед мороз, россия
18:56 04.07.2022
 
Вологодские власти показали, как Дед Мороз летом ходит на рыбалку

Вологодские власти рассказали, что Дед Мороз из Великого Устюга летом любит рыбачить

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Российский Дед Мороз из Великого Устюга летом не прочь порыбачить, рассказали в правительстве Вологодской области, выложив фото новогоднего волшебника с удочкой.
"Если кто-то задается вопросом, чем занимается Дед Мороз летом, отвечаем: рыбу ловит!" – отмечается в официальном Telegram-канале вологодских властей.
В качестве подтверждения опубликованы фото, где главный новогодний волшебник в сказочном облачении стоит с удочкой на берегу реки, а затем пробует приготовленную на костре уху.
Летний наряд Деда Мороза отличается от зимнего тем, что вместо шубы используется бело-красный балахон с орнаментом в виде снежинок.
В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза. Ежегодно в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
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ОбществоВеликий УстюгДед МорозРоссия
 
 
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