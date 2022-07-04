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В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку

В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку - РИА Новости, 04.07.2022

В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку

Одиннадцатилетний мальчик утонул в Тынде Амурской области, пытаясь переплыть реку, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T06:18

2022-07-04T06:18

2022-07-04T06:18

происшествия

тында

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик утонул в Тынде Амурской области, пытаясь переплыть реку, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.В прокуратуре Приамурья РИА Новости уточнили, что тело мальчика найдено.Установлено, что берег реки не предназначен и не оборудован для купания. В ходе проверки Тындинская городская прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, выяснит, находились ли дети на берегу реки под присмотром взрослых.Также будет дана оценка исполнению администрацией Тынды законодательства в части обеспечения безопасности на воде и установки предупреждающих об опасности знаков.По информации прокуратуры, семья мальчика является благополучной, на учете в специализированных органах не состоит.

https://radiosputnik.ria.ru/20220702/proisshestvie-1799800728.html

тында

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, тында, амурская область