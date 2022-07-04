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В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку
В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку - РИА Новости, 04.07.2022
В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку
Одиннадцатилетний мальчик утонул в Тынде Амурской области, пытаясь переплыть реку, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T06:18
2022-07-04T06:18
2022-07-04T06:18
происшествия
тында
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик утонул в Тынде Амурской области, пытаясь переплыть реку, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.В прокуратуре Приамурья РИА Новости уточнили, что тело мальчика найдено.Установлено, что берег реки не предназначен и не оборудован для купания. В ходе проверки Тындинская городская прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, выяснит, находились ли дети на берегу реки под присмотром взрослых.Также будет дана оценка исполнению администрацией Тынды законодательства в части обеспечения безопасности на воде и установки предупреждающих об опасности знаков.По информации прокуратуры, семья мальчика является благополучной, на учете в специализированных органах не состоит.
https://radiosputnik.ria.ru/20220702/proisshestvie-1799800728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тында, амурская область
В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку
В Тынде утонул одиннадцатилетний мальчик, пытаясь переплыть реку
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик утонул в Тынде Амурской области, пытаясь переплыть реку, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Установлено, что в вечернее время (3 июля – ред.) под автомобильным мостом в городе Тында двое несовершеннолетних 2011 и 2007 года рождения купались в реке. Один из мальчиков, пытаясь переплыть на другой берег, начал тонуть, его унесло течением", - говорится в сообщении.
В прокуратуре Приамурья РИА Новости уточнили, что тело мальчика найдено.
Установлено, что берег реки не предназначен и не оборудован для купания. В ходе проверки Тындинская городская прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, выяснит, находились ли дети на берегу реки под присмотром взрослых.
Также будет дана оценка исполнению администрацией Тынды
законодательства в части обеспечения безопасности на воде и установки предупреждающих об опасности знаков.
По информации прокуратуры, семья мальчика является благополучной, на учете в специализированных органах не состоит.