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В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку - РИА Новости, 04.07.2022
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В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку
В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку - РИА Новости, 04.07.2022
В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку
Одиннадцатилетний мальчик утонул в Тынде Амурской области, пытаясь переплыть реку, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T06:18
2022-07-04T06:18
происшествия
тында
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик утонул в Тынде Амурской области, пытаясь переплыть реку, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.В прокуратуре Приамурья РИА Новости уточнили, что тело мальчика найдено.Установлено, что берег реки не предназначен и не оборудован для купания. В ходе проверки Тындинская городская прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, выяснит, находились ли дети на берегу реки под присмотром взрослых.Также будет дана оценка исполнению администрацией Тынды законодательства в части обеспечения безопасности на воде и установки предупреждающих об опасности знаков.По информации прокуратуры, семья мальчика является благополучной, на учете в специализированных органах не состоит.
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тында
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происшествия, тында, амурская область
06:18 04.07.2022
 
В Амурской области утонул ребенок, пытаясь переплыть реку

В Тынде утонул одиннадцатилетний мальчик, пытаясь переплыть реку

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкГород Тында
Город Тында - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик утонул в Тынде Амурской области, пытаясь переплыть реку, прокуратура проводит проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Установлено, что в вечернее время (3 июля – ред.) под автомобильным мостом в городе Тында двое несовершеннолетних 2011 и 2007 года рождения купались в реке. Один из мальчиков, пытаясь переплыть на другой берег, начал тонуть, его унесло течением", - говорится в сообщении.
В прокуратуре Приамурья РИА Новости уточнили, что тело мальчика найдено.
Установлено, что берег реки не предназначен и не оборудован для купания. В ходе проверки Тындинская городская прокуратура выяснит обстоятельства происшествия, даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, выяснит, находились ли дети на берегу реки под присмотром взрослых.
Также будет дана оценка исполнению администрацией Тынды законодательства в части обеспечения безопасности на воде и установки предупреждающих об опасности знаков.
По информации прокуратуры, семья мальчика является благополучной, на учете в специализированных органах не состоит.
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