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Путин встретится с Шойгу - РИА Новости, 04.07.2022
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Путин встретится с Шойгу
Путин встретится с Шойгу - РИА Новости, 04.07.2022
Путин встретится с Шойгу
Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:23
2022-07-04T12:23
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу. Эту встречу мы покажем", - сказал Песков в понедельник журналистам, добавив, что другие встречи и совещания в этот день носят внутренний характер.
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, дмитрий песков, россия, политика
12:23 04.07.2022
 
Путин встретится с Шойгу

Президент Путин встретится в понедельник с министром обороны Шойгу

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу. Эту встречу мы покажем", - сказал Песков в понедельник журналистам, добавив, что другие встречи и совещания в этот день носят внутренний характер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
12:22
Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости
 
Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияПолитика
 
 
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