https://ria.ru/20220704/putin-1800062574.html

Путин встретится с Шойгу

Путин встретится с Шойгу - РИА Новости, 04.07.2022

Путин встретится с Шойгу

Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:23

2022-07-04T12:23

2022-07-04T12:23

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

дмитрий песков

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_266:0:3185:1642_1920x0_80_0_0_806099737e2c80f0ba646f9b0a558ea5.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу. Эту встречу мы покажем", - сказал Песков в понедельник журналистам, добавив, что другие встречи и совещания в этот день носят внутренний характер.

https://ria.ru/20220704/pozdravlenie-1800062347.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, дмитрий песков, россия, политика