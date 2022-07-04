https://ria.ru/20220704/putin-1800062574.html
Путин встретится с Шойгу
Путин встретится с Шойгу - РИА Новости, 04.07.2022
Путин встретится с Шойгу
Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:23
2022-07-04T12:23
2022-07-04T12:23
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу. Эту встречу мы покажем", - сказал Песков в понедельник журналистам, добавив, что другие встречи и совещания в этот день носят внутренний характер.
https://ria.ru/20220704/pozdravlenie-1800062347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, дмитрий песков, россия, политика