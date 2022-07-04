https://ria.ru/20220704/puteshestviya-1800114888.html
Названы самые популярные направления программы "Больше, чем путешествие"
Названы самые популярные направления программы "Больше, чем путешествие" - РИА Новости, 04.07.2022
Названы самые популярные направления программы "Больше, чем путешествие"
Подведены итоги первого сезона программы "Больше, чем путешествие", участниками которой стали самые активные россияне. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:24
2022-07-04T16:24
2022-07-04T17:29
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москва
санкт-петербург
сочи
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
петрозаводск
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Подведены итоги первого сезона программы "Больше, чем путешествие", участниками которой стали самые активные россияне.Более 50 тысяч из них отметились в различных конкурсах, добровольческих инициативах и олимпиадах, а 28 тысяч получили возможность отправиться в турпоездку. Половина из них — студенты, каждый пятый — школьник.Самое популярное направление — Москва (столицу посетили около шести тысяч участников). С достопримечательностями Санкт-Петербурга познакомились около четырех тысяч, а в Сочи побывали 1305 путешественников. Более тысячи — съездили в Петрозаводск и Калининград. В список популярных направлений, куда чаще всего отправлялись в поездки активисты, вошли также Тюмень, Казань, Иркутск, Нижний Новгород и Самара.За время реализации программы путешественники посетили десятки крупнейших промышленных предприятий, побывали в круизах, экскурсионных, горнолыжных турах и экспедициях, рассказал руководитель направления развития АНО "Россия — страна возможностей" Иван Шулюпин."Они увидели самые интересные достопримечательности страны и приняли участие в волонтерских, экологических акциях, проектах по благоустройству, лекциях, мастер-классах от ведущих экспертов", — отметил он.Программа "Больше, чем путешествие" реализуется с 2021 года президентской платформой "Россия — страна возможностей" при участии Ростуризма, Росмолодежи, министерства науки и высшего образования и общества "Знание".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, сочи, федеральное агентство по туризму (ростуризм), петрозаводск, калининград
16:24 04.07.2022 (обновлено: 17:29 04.07.2022)
Названы самые популярные направления программы "Больше, чем путешествие"
Участники программы "Больше, чем путешествие" чаще всего посещали Москву и Санкт-Петербург
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Подведены итоги первого сезона программы "Больше, чем путешествие", участниками которой стали самые активные россияне.
Более 50 тысяч из них отметились в различных конкурсах, добровольческих инициативах и олимпиадах, а 28 тысяч получили возможность отправиться в турпоездку. Половина из них — студенты, каждый пятый — школьник.
Самое популярное направление — Москва (столицу посетили около шести тысяч участников). С достопримечательностями Санкт-Петербурга познакомились около четырех тысяч, а в Сочи побывали 1305 путешественников.
Более тысячи — съездили в Петрозаводск и Калининград. В список популярных направлений, куда чаще всего отправлялись в поездки активисты, вошли также Тюмень, Казань, Иркутск, Нижний Новгород и Самара.
За время реализации программы путешественники посетили десятки крупнейших промышленных предприятий, побывали в круизах, экскурсионных, горнолыжных турах и экспедициях, рассказал руководитель направления развития АНО "Россия — страна возможностей" Иван Шулюпин.
"Они увидели самые интересные достопримечательности страны и приняли участие в волонтерских, экологических акциях, проектах по благоустройству, лекциях, мастер-классах от ведущих экспертов", — отметил он.
Программа "Больше, чем путешествие" реализуется с 2021 года президентской платформой "Россия — страна возможностей" при участии Ростуризма, Росмолодежи, министерства науки и высшего образования и общества "Знание".