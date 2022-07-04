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В Нидерландах опустели полки магазинов из-за протестующих фермеров - РИА Новости, 04.07.2022
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В Нидерландах опустели полки магазинов из-за протестующих фермеров
В Нидерландах опустели полки магазинов из-за протестующих фермеров - РИА Новости, 04.07.2022
В Нидерландах опустели полки магазинов из-за протестующих фермеров
Пустые полки появились в супермаркетах Нидерландов в результате скоординированных акций, которые проводят фермеры в знак протеста против экологической политики... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T20:53
2022-07-04T20:53
нидерланды
в мире
германия
экология
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АМСТЕРДАМ, 4 июл - РИА Новости. Пустые полки появились в супермаркетах Нидерландов в результате скоординированных акций, которые проводят фермеры в знак протеста против экологической политики властей, передает специальный корреспондент РИА Новости.Десятки фермеров на тракторах в понедельник блокировали склады магазинов в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и ряде других городов. Речь идет о крупных сетях Albert Heijn, Jumbo и Lidle.Как можно убедиться, в ряде супермаркетов на границе с Германией появились "прогалины" на полках с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и мороженым. Местным жителям повезло, что в регионе установилась умеренная температура. не превышающая 20 градусов.Власти рекомендовали гражданам использовать общественные средства передвижения, чтобы добраться до аэропортов, поскольку большинство автомагистралей были закрыты протестующими.Полиция останавливает и штрафует фермеров, многие из которых едут с национальными флагами.Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
https://ria.ru/20220613/fermery-1795050205.html
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нидерланды, в мире, германия, экология
20:53 04.07.2022
 
В Нидерландах опустели полки магазинов из-за протестующих фермеров

В Нидерландах протестующие фермеры на тракторах блокируют склады магазинов

© AP Photo / Peter DejongФермеры заблокировали доступ к распределительному центру супермаркетов Albert Heijn в Нидерландах
Фермеры заблокировали доступ к распределительному центру супермаркетов Albert Heijn в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Фермеры заблокировали доступ к распределительному центру супермаркетов Albert Heijn в Нидерландах
Читать ria.ru в
АМСТЕРДАМ, 4 июл - РИА Новости. Пустые полки появились в супермаркетах Нидерландов в результате скоординированных акций, которые проводят фермеры в знак протеста против экологической политики властей, передает специальный корреспондент РИА Новости.
Десятки фермеров на тракторах в понедельник блокировали склады магазинов в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и ряде других городов. Речь идет о крупных сетях Albert Heijn, Jumbo и Lidle.
Как можно убедиться, в ряде супермаркетов на границе с Германией появились "прогалины" на полках с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и мороженым. Местным жителям повезло, что в регионе установилась умеренная температура. не превышающая 20 градусов.
Власти рекомендовали гражданам использовать общественные средства передвижения, чтобы добраться до аэропортов, поскольку большинство автомагистралей были закрыты протестующими.
Полиция останавливает и штрафует фермеров, многие из которых едут с национальными флагами.
Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
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