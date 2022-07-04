https://ria.ru/20220704/protest-1800209199.html

В Нидерландах опустели полки магазинов из-за протестующих фермеров

В Нидерландах опустели полки магазинов из-за протестующих фермеров - РИА Новости, 04.07.2022

В Нидерландах опустели полки магазинов из-за протестующих фермеров

Пустые полки появились в супермаркетах Нидерландов в результате скоординированных акций, которые проводят фермеры в знак протеста против экологической политики... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T20:53

2022-07-04T20:53

2022-07-04T20:53

нидерланды

в мире

германия

экология

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АМСТЕРДАМ, 4 июл - РИА Новости. Пустые полки появились в супермаркетах Нидерландов в результате скоординированных акций, которые проводят фермеры в знак протеста против экологической политики властей, передает специальный корреспондент РИА Новости.Десятки фермеров на тракторах в понедельник блокировали склады магазинов в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и ряде других городов. Речь идет о крупных сетях Albert Heijn, Jumbo и Lidle.Как можно убедиться, в ряде супермаркетов на границе с Германией появились "прогалины" на полках с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и мороженым. Местным жителям повезло, что в регионе установилась умеренная температура. не превышающая 20 градусов.Власти рекомендовали гражданам использовать общественные средства передвижения, чтобы добраться до аэропортов, поскольку большинство автомагистралей были закрыты протестующими.Полиция останавливает и штрафует фермеров, многие из которых едут с национальными флагами.Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.

https://ria.ru/20220613/fermery-1795050205.html

нидерланды

германия

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нидерланды, в мире, германия, экология