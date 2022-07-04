https://ria.ru/20220704/pribaltika-1800040311.html

Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики

Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики - РИА Новости, 04.07.2022

Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики

Ответные меры России на запрет Литвы провозить товары в Калининградскую область по своей территории могут фактически уничтожить транспортный комплекс... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:27

2022-07-04T11:27

2022-07-04T11:45

антон алиханов

мария захарова

калининградская область

россия

прибалтика

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797303136_0:116:3143:1884_1920x0_80_0_0_f5abe2d2965d5bbc4232cc1f8d1d8a2b.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ответные меры России на запрет Литвы провозить товары в Калининградскую область по своей территории могут фактически уничтожить транспортный комплекс прибалтийских государств, заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью "Ведомостям".По его мнению, самым эффективным может стать экономический ответ, который будет сравним с "нейтронным оружием". В Вильнюсе не осознают, что Калининградская область — часть России и при необходимости можно сделать так, что "половины экономики Литвы не будет", сказал Алиханов.Проект ответных действий на блокаду самого западного региона России уже передали в правительство и администрацию президента: по словам Алиханова, речь идет об экономических мерах, "весьма критичных для Литвы".Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.Агентство Bloomberg на минувшей неделе сообщило, что одновременно с принятием нового пакета антироссийских санкций ЕС может скорректировать правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/kaliningrad-1799967665.html

https://ria.ru/20220702/litva-1799754164.html

калининградская область

россия

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

антон алиханов, мария захарова, калининградская область, россия, прибалтика, санкции в отношении россии