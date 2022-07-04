11:27 04.07.2022 (обновлено: 11:45 04.07.2022)
Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики
Губернатор Алиханов: антисанкции России могут уничтожить транспортный комплекс Прибалтики
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ответные меры России на запрет Литвы провозить товары в Калининградскую область по своей территории могут фактически уничтожить транспортный комплекс прибалтийских государств, заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью "Ведомостям".
По его мнению, самым эффективным может стать экономический ответ, который будет сравним с "нейтронным оружием". В Вильнюсе не осознают, что Калининградская область — часть России и при необходимости можно сделать так, что "половины экономики Литвы не будет", сказал Алиханов.
"Транспортный комплекс Прибалтики, в принципе, может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", — подчеркнул губернатор.
Проект ответных действий на блокаду самого западного региона России уже передали в правительство и администрацию президента: по словам Алиханова, речь идет об экономических мерах, "весьма критичных для Литвы".
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.
Агентство Bloomberg на минувшей неделе сообщило, что одновременно с принятием нового пакета антироссийских санкций ЕС может скорректировать правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.