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Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики - РИА Новости, 04.07.2022
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Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики
Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики - РИА Новости, 04.07.2022
Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики
Ответные меры России на запрет Литвы провозить товары в Калининградскую область по своей территории могут фактически уничтожить транспортный комплекс... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:27
2022-07-04T11:45
антон алиханов
мария захарова
калининградская область
россия
прибалтика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ответные меры России на запрет Литвы провозить товары в Калининградскую область по своей территории могут фактически уничтожить транспортный комплекс прибалтийских государств, заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью "Ведомостям".По его мнению, самым эффективным может стать экономический ответ, который будет сравним с "нейтронным оружием". В Вильнюсе не осознают, что Калининградская область — часть России и при необходимости можно сделать так, что "половины экономики Литвы не будет", сказал Алиханов.Проект ответных действий на блокаду самого западного региона России уже передали в правительство и администрацию президента: по словам Алиханова, речь идет об экономических мерах, "весьма критичных для Литвы".Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.Агентство Bloomberg на минувшей неделе сообщило, что одновременно с принятием нового пакета антироссийских санкций ЕС может скорректировать правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.
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антон алиханов, мария захарова, калининградская область, россия, прибалтика, санкции в отношении россии
11:27 04.07.2022 (обновлено: 11:45 04.07.2022)
 
Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики

Губернатор Алиханов: антисанкции России могут уничтожить транспортный комплекс Прибалтики

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ответные меры России на запрет Литвы провозить товары в Калининградскую область по своей территории могут фактически уничтожить транспортный комплекс прибалтийских государств, заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью "Ведомостям".
По его мнению, самым эффективным может стать экономический ответ, который будет сравним с "нейтронным оружием". В Вильнюсе не осознают, что Калининградская область — часть России и при необходимости можно сделать так, что "половины экономики Литвы не будет", сказал Алиханов.
"Транспортный комплекс Прибалтики, в принципе, может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", — подчеркнул губернатор.
Проект ответных действий на блокаду самого западного региона России уже передали в правительство и администрацию президента: по словам Алиханова, речь идет об экономических мерах, "весьма критичных для Литвы".
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Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.
Агентство Bloomberg на минувшей неделе сообщило, что одновременно с принятием нового пакета антироссийских санкций ЕС может скорректировать правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.
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Антон АлихановМария ЗахароваКалининградская областьРоссияПрибалтикаСанкции в отношении России
 
 
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