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СМИ: Польша получила неожиданный и тяжелый удар от ЕС - РИА Новости, 04.07.2022
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СМИ: Польша получила неожиданный и тяжелый удар от ЕС
СМИ: Польша получила неожиданный и тяжелый удар от ЕС - РИА Новости, 04.07.2022
СМИ: Польша получила неожиданный и тяжелый удар от ЕС
Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T01:45
2022-07-04T03:37
в мире
урсула фон дер ляйен
анджей дуда
вера юрова
польша
украина
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и "тяжелым" ударом для Варшавы, пишет немецкая газета Die Welt.Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику.Как сообщает издание, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова в ответ на запрос депутата Европарламента назвала принятый Польшей закон "несоответствующим" позиции ЕС. В результате Варшаве придется вновь пересмотреть положения своего законодательства, иначе "денег мы не заплатим", предупредила она.По информации СМИ, представители ЕК ранее в ходе разбирательства в Европейском суде дали понять, что условия для выплаты Польше средств из европейского восстановительного фонда не были выполнены, отмечает Die Welt. "Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал", - говорится в статье.Так, после визита в Варшаву председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен казалось, что Польша в итоге все же получит 35 миллиардов евро из "ковидного" фонда ЕС, в которых сильно нуждалась. "Экономическая ситуация напряженная: по данным польского статистического управления, инфляция в мае составила 13,9 процента — один из самых высоких показателей в Европе", - напоминает газета. Помимо этого, страна приняла около четырех миллионов беженцев с Украины, что также стало для нее большой нагрузкой.В результате в Брюсселе пришли к выводу, что больше не следует удерживать средства для Польши, которая стала "важнейшим партнером Украины" и "законодателем европейской политики" в отношении нее. Однако ведущие эксперты предупредили Еврокомиссию, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер и фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой, пишет издание.Как заявил Die Welt эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски, Еврокомиссия "разделилась" по вопросу о Польше. По его словам, в то время как Урсула фон дер Ляйен стремится к сделке с Варшавой для разблокирования денег, некоторые влиятельные члены ЕК хотят оставаться последовательными в вопросе соблюдения страной европейского права и настаивают на выполнении ею всех выдвинутых условий.В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Однако позднее под давлением ЕК и угроз отказать Польше в выплате средств из европейских фондов власти страны все же приняли решение изменить закон и ликвидировать дисциплинарную палату.
https://ria.ru/20220701/pomosch-1799658286.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, анджей дуда, вера юрова, польша, украина, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
01:45 04.07.2022 (обновлено: 03:37 04.07.2022)
 
СМИ: Польша получила неожиданный и тяжелый удар от ЕС

Welt: отказ ЕС выделить средства из "ковидного" фонда стал "тяжелым ударом" для Польши

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и "тяжелым" ударом для Варшавы, пишет немецкая газета Die Welt.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 17:48
Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ
Как сообщает издание, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова в ответ на запрос депутата Европарламента назвала принятый Польшей закон "несоответствующим" позиции ЕС. В результате Варшаве придется вновь пересмотреть положения своего законодательства, иначе "денег мы не заплатим", предупредила она.
По информации СМИ, представители ЕК ранее в ходе разбирательства в Европейском суде дали понять, что условия для выплаты Польше средств из европейского восстановительного фонда не были выполнены, отмечает Die Welt. "Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал", - говорится в статье.
Так, после визита в Варшаву председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен казалось, что Польша в итоге все же получит 35 миллиардов евро из "ковидного" фонда ЕС, в которых сильно нуждалась. "Экономическая ситуация напряженная: по данным польского статистического управления, инфляция в мае составила 13,9 процента — один из самых высоких показателей в Европе", - напоминает газета. Помимо этого, страна приняла около четырех миллионов беженцев с Украины, что также стало для нее большой нагрузкой.
В результате в Брюсселе пришли к выводу, что больше не следует удерживать средства для Польши, которая стала "важнейшим партнером Украины" и "законодателем европейской политики" в отношении нее. Однако ведущие эксперты предупредили Еврокомиссию, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер и фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой, пишет издание.
Как заявил Die Welt эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски, Еврокомиссия "разделилась" по вопросу о Польше. По его словам, в то время как Урсула фон дер Ляйен стремится к сделке с Варшавой для разблокирования денег, некоторые влиятельные члены ЕК хотят оставаться последовательными в вопросе соблюдения страной европейского права и настаивают на выполнении ею всех выдвинутых условий.
В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Однако позднее под давлением ЕК и угроз отказать Польше в выплате средств из европейских фондов власти страны все же приняли решение изменить закон и ликвидировать дисциплинарную палату.
Флаг Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 16:59
В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия ЕК из-за Польши
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенАнджей ДудаВера ЮроваПольшаУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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