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Оператор МЦД запустит шесть электропоездов на Казанском направлении - РИА Новости, 04.07.2022
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Оператор МЦД запустит шесть электропоездов на Казанском направлении
Оператор МЦД запустит шесть электропоездов на Казанском направлении - РИА Новости, 04.07.2022
Оператор МЦД запустит шесть электропоездов на Казанском направлении
"Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) запустит шесть электропоездов ЭП2Д на Казанском направлении, первый поезд вышел на маршрут... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:06
2022-07-04T09:06
россия
центральная пригородная пассажирская компания
московские центральные диаметры (мцд)
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) запустит шесть электропоездов ЭП2Д на Казанском направлении, первый поезд вышел на маршрут Шиферная-Казанский вокзал в понедельник, сообщает компания."ЦППК активно готовится к запуску МЦД-3 и начинает обновление подвижного состава на одном из самых популярных направлений — Казанском. 4 июля на маршрут Шиферная-Казанский вокзал вышел первый из шести электропоездов серии ЭП2Д. Остальные будут добавляться в течение недели: по одному в день. Пять поездов начнут работать на пяти разных маршрутах, а шестой ЭП2Д станет резервным", - говорится в сообщении компании.Там добавили, что в рамках масштабной программы компания с 2013 года заменяет арендованные поезда ранних серий на современные комфортабельные составы.Уточняется, что в дальнейшем электропоезда ЭП2Д будут курсировать по маршрутам, выходящим за пределы МЦД.Одиннадцативагонные составы отвечают всем требованиям комфорта - в них мягкие сидения с USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств, системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, беспроводная сеть Wi-Fi, дополнительные поручни для стоящих пассажиров и велокрепления. Также ЭП2Д полностью приспособлены для проезда пассажиров с ограниченными возможностями: в головных вагонах есть откидные пандусы, крепления для инвалидных кресел и просторные туалетные комнаты."Центральная ППК" - крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% - в России. Также она является перевозчиком первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД).
https://radiosputnik.ria.ru/20220629/stolitsa-1798939013.html
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россия, центральная пригородная пассажирская компания, московские центральные диаметры (мцд), общество
09:06 04.07.2022
 
Оператор МЦД запустит шесть электропоездов на Казанском направлении

Оператор МЦД запустит шесть электропоездов ЭП2Д на Казанском направлении

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРеконструкция участка МЦД-2
Реконструкция участка МЦД-2 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Реконструкция участка МЦД-2. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) запустит шесть электропоездов ЭП2Д на Казанском направлении, первый поезд вышел на маршрут Шиферная-Казанский вокзал в понедельник, сообщает компания.
"ЦППК активно готовится к запуску МЦД-3 и начинает обновление подвижного состава на одном из самых популярных направлений — Казанском. 4 июля на маршрут Шиферная-Казанский вокзал вышел первый из шести электропоездов серии ЭП2Д. Остальные будут добавляться в течение недели: по одному в день. Пять поездов начнут работать на пяти разных маршрутах, а шестой ЭП2Д станет резервным", - говорится в сообщении компании.
Там добавили, что в рамках масштабной программы компания с 2013 года заменяет арендованные поезда ранних серий на современные комфортабельные составы.
Уточняется, что в дальнейшем электропоезда ЭП2Д будут курсировать по маршрутам, выходящим за пределы МЦД.
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"Центральная ППК" - крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% - в России. Также она является перевозчиком первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД).
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РоссияЦентральная пригородная пассажирская компанияМосковские центральные диаметры (МЦД)Общество
 
 
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