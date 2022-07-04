Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области появится больше пунктов выдачи российских паспортов - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/pasporta-1800025896.html
В Херсонской области появится больше пунктов выдачи российских паспортов
В Херсонской области появится больше пунктов выдачи российских паспортов - РИА Новости, 04.07.2022
В Херсонской области появится больше пунктов выдачи российских паспортов
В Херсонской области увеличится число пунктов выдачи российских паспортов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:38
2022-07-04T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
сергей кириенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_907bfcaa1121385a24ec674f9af12f45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. В Херсонской области увеличится число пунктов выдачи российских паспортов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Он пояснил, что такое решение приняли на совещании замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, посетившего регион, с руководством ВГА.Во время визита Кириенко обсудил с руководством ВГА вопросы ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, социальные проблемы. Также российский чиновник посетил пункты выдачи паспортов и сим-карт, аптеку, магазин и отделение Промсвязьбанка.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220704/obse-1799995931.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945754_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f582f968d9a07b00970cf8802a66627e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, сергей кириенко
10:38 04.07.2022 (обновлено: 12:19 04.07.2022)
 
В Херсонской области появится больше пунктов выдачи российских паспортов

Власти Херсонщины пообещали открыть больше пунктов выдачи российских паспортов и сим-карт

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. В Херсонской области увеличится число пунктов выдачи российских паспортов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он пояснил, что такое решение приняли на совещании замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, посетившего регион, с руководством ВГА.
"Количество пунктов выдачи паспортов будет увеличено в самое ближайшее время многократно. Такие же задачи поставлены и перед сотовыми операторами — увеличить количество пунктов выдачи херсонцам сим-карт", — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Во время визита Кириенко обсудил с руководством ВГА вопросы ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, социальные проблемы. Также российский чиновник посетил пункты выдачи паспортов и сим-карт, аптеку, магазин и отделение Промсвязьбанка.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Автомобили ОБСЕ, въезжающие на территорию ЛНР во время ротации представителей миссии - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
09:17Специальная военная операция на Украине
В Херсоне нашли документы о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала