10:38 04.07.2022 (обновлено: 12:19 04.07.2022)
В Херсонской области появится больше пунктов выдачи российских паспортов
Власти Херсонщины пообещали открыть больше пунктов выдачи российских паспортов и сим-карт
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. В Херсонской области увеличится число пунктов выдачи российских паспортов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он пояснил, что такое решение приняли на совещании замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, посетившего регион, с руководством ВГА.
"Количество пунктов выдачи паспортов будет увеличено в самое ближайшее время многократно. Такие же задачи поставлены и перед сотовыми операторами — увеличить количество пунктов выдачи херсонцам сим-карт", — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Во время визита Кириенко обсудил с руководством ВГА вопросы ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, социальные проблемы. Также российский чиновник посетил пункты выдачи паспортов и сим-карт, аптеку, магазин и отделение Промсвязьбанка.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.