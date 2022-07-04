https://ria.ru/20220704/pasporta-1800025896.html

В Херсонской области появится больше пунктов выдачи российских паспортов

В Херсонской области появится больше пунктов выдачи российских паспортов - РИА Новости, 04.07.2022

В Херсонской области появится больше пунктов выдачи российских паспортов

В Херсонской области увеличится число пунктов выдачи российских паспортов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:38

2022-07-04T10:38

2022-07-04T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

сергей кириенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. В Херсонской области увеличится число пунктов выдачи российских паспортов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Он пояснил, что такое решение приняли на совещании замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, посетившего регион, с руководством ВГА.Во время визита Кириенко обсудил с руководством ВГА вопросы ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, социальные проблемы. Также российский чиновник посетил пункты выдачи паспортов и сим-карт, аптеку, магазин и отделение Промсвязьбанка.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220704/obse-1799995931.html

херсонская область

россия

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Влада Копылова

в мире, херсонская область , россия, сергей кириенко