https://ria.ru/20220704/obstrel-1800200009.html

ВСУ продолжают обстреливать Донецк снарядами "натовского" калибра

ВСУ продолжают обстреливать Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 04.07.2022

ВСУ продолжают обстреливать Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска в 19.15 еще раз выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T19:56

2022-07-04T19:56

2022-07-04T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797339827_0:101:2994:1785_1920x0_80_0_0_285b9b7a6cf1c9745ef685847f4c57c7.jpg

ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.15 еще раз выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Ранее в понедельник (в 18.05, 18.25 и 18.40 мск) украинские войска выпустили в общей сложности более 20 снарядов калибром 155 миллиметров по этим же районам столицы ДНР. Чуть позднее - в 19.00 - еще семь того же калибра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.15 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато, вооруженные силы украины