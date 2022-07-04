https://ria.ru/20220704/obstrel-1800170190.html

В Донецке при обстреле повреждены здания трех детских садов и лицея

В Донецке при обстреле повреждены здания трех детских садов и лицея - РИА Новости, 04.07.2022

В Донецке при обстреле повреждены здания трех детских садов и лицея

Три детсада и лицей повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:52

2022-07-04T17:52

2022-07-04T18:40

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Три детсада и лицей повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР сообщало, что украинские войска в понедельник выпустили по территории республики к 15:00 мск уже более 400 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Град". Так, ударам подвергались Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Донецк, Макеевка, Гольмовский, Еленовка, Яковлевка, Ясиноватая и Байрак. Кроме того, ВСУ обстреляли Снежное из РСЗО HIMARS.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эта часть столицы республики регулярно подвергалась обстрелам со стороны украинских силовиков.Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220704/postradavshie-1800130368.html

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донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире, донецк (днр)