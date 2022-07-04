https://ria.ru/20220704/nukus-1800023460.html

Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе погибли 18 человек

Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе погибли 18 человек - РИА Новости, 04.07.2022

Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе погибли 18 человек

В ходе беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, 1-2 июля погибли 18 человек, заявил в понедельник прокурор отдела Генеральной прокуратуры... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:33

2022-07-04T10:33

2022-07-04T11:03

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каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. В ходе беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, 1-2 июля погибли 18 человек, заявил в понедельник прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.Ранее в понедельник пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов заявил о 243 пострадавших в беспорядках, 94 из них находятся в больницах."В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм", - сказал Маматов в ходе онлайн-брифинга.В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.

https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1800000104.html

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каракалпакстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, каракалпакстан