10:33 04.07.2022 (обновлено: 11:03 04.07.2022)
Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе погибли 18 человек
Генпрокуратура Узбекистана: во время беспорядков в Нукусе 1-2 июля погибли 18 человек
© AP Photo / Anvar IlyasovСотрудники спецназа Узбекистана
© AP Photo / Anvar Ilyasov
Сотрудники спецназа Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. В ходе беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, 1-2 июля погибли 18 человек, заявил в понедельник прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.
Ранее в понедельник пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов заявил о 243 пострадавших в беспорядках, 94 из них находятся в больницах.
"В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм", - сказал Маматов в ходе онлайн-брифинга.
В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.