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Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе задержали 516 человек - РИА Новости, 04.07.2022
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Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе задержали 516 человек
Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе задержали 516 человек - РИА Новости, 04.07.2022
Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе задержали 516 человек
В ходе беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, 1-2 июля были задержаны 516 человек, некоторые из них уже отпущены, заявил в понедельник... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:20
2022-07-04T10:39
в мире
узбекистан
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. В ходе беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, 1-2 июля были задержаны 516 человек, некоторые из них уже отпущены, заявил в понедельник пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные конституцией и законодательством Республики Узбекистан". Президент Шавкат Мирзиёев 2 июля в ходе поездки в Нукус предложил сохранить в действующей конституции страны пункты о суверенитете Каракалпакии, а также о праве республики на выход из состава Узбекистан"Первого-второго июля были задержаны (в ходе беспорядков – ред.) 516 человек, ведется следствие. К отдельным применены административные меры, они отпущены", - сказал Джуманиязов в ходе онлайн-брифинга о ситуации в Каракалпакстане."243 человека получили разные ранения и обратились в больницы, 149 из них получили первую помощь и отпущены домой", - отметил Джуманиязов.По его словам, в настоящий момент в больницах находятся 94 человека, есть тяжело раненные, среди них - сотрудники правоохранительных органов.
https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html
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в мире, узбекистан, каракалпакстан
10:20 04.07.2022 (обновлено: 10:39 04.07.2022)
 
Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе задержали 516 человек

Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе задержали 516 человек, пострадали 243

© AP PhotoПолиция в Узбекистане
Полиция в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo
Полиция в Узбекистане. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. В ходе беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, 1-2 июля были задержаны 516 человек, некоторые из них уже отпущены, заявил в понедельник пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные конституцией и законодательством Республики Узбекистан". Президент Шавкат Мирзиёев 2 июля в ходе поездки в Нукус предложил сохранить в действующей конституции страны пункты о суверенитете Каракалпакии, а также о праве республики на выход из состава Узбекистан
"Первого-второго июля были задержаны (в ходе беспорядков – ред.) 516 человек, ведется следствие. К отдельным применены административные меры, они отпущены", - сказал Джуманиязов в ходе онлайн-брифинга о ситуации в Каракалпакстане.
"243 человека получили разные ранения и обратились в больницы, 149 из них получили первую помощь и отпущены домой", - отметил Джуманиязов.
По его словам, в настоящий момент в больницах находятся 94 человека, есть тяжело раненные, среди них - сотрудники правоохранительных органов.
Здание сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 08:53
Поправки к конституции Узбекистана сохранят суверенитет Каракалпакстана
 
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