https://ria.ru/20220704/nukus-1800018731.html

Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе задержали 516 человек

Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе задержали 516 человек - РИА Новости, 04.07.2022

Во время беспорядков в узбекистанском Нукусе задержали 516 человек

В ходе беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, 1-2 июля были задержаны 516 человек, некоторые из них уже отпущены, заявил в понедельник... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:20

2022-07-04T10:20

2022-07-04T10:39

в мире

узбекистан

каракалпакстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152597/13/1525971353_0:84:2478:1478_1920x0_80_0_0_528ed9522f66d455b966ddc560ca0b73.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. В ходе беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, 1-2 июля были задержаны 516 человек, некоторые из них уже отпущены, заявил в понедельник пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные конституцией и законодательством Республики Узбекистан". Президент Шавкат Мирзиёев 2 июля в ходе поездки в Нукус предложил сохранить в действующей конституции страны пункты о суверенитете Каракалпакии, а также о праве республики на выход из состава Узбекистан"Первого-второго июля были задержаны (в ходе беспорядков – ред.) 516 человек, ведется следствие. К отдельным применены административные меры, они отпущены", - сказал Джуманиязов в ходе онлайн-брифинга о ситуации в Каракалпакстане."243 человека получили разные ранения и обратились в больницы, 149 из них получили первую помощь и отпущены домой", - отметил Джуманиязов.По его словам, в настоящий момент в больницах находятся 94 человека, есть тяжело раненные, среди них - сотрудники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html

узбекистан

каракалпакстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, каракалпакстан