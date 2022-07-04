https://ria.ru/20220704/moskva-1800761081.html

Кульбачевский: загрязняющих веществ временно стало больше в воздухе Москвы

Кульбачевский: загрязняющих веществ временно стало больше в воздухе Москвы - РИА Новости, 06.07.2022

Кульбачевский: загрязняющих веществ временно стало больше в воздухе Москвы

Кратковременные периоды роста концентраций загрязняющих веществ в воздухе из-за отсутствия ветра и осадков отмечались в Москве в начале лета, преимущественно... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-04T09:00

2022-07-04T09:00

2022-07-06T17:38

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москва

воздух

антон кульбачевский

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кратковременные периоды роста концентраций загрязняющих веществ в воздухе из-за отсутствия ветра и осадков отмечались в Москве в начале лета, преимущественно ночью и утром, однако с 14 июня ситуация улучшилась, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Отсутствие ветра и осадков в первую летнюю неделю действительно сформировали метеорологические условия, препятствующие самоочищению атмосферы. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, отмечались кратковременные периоды роста концентраций загрязняющих веществ, преимущественно в ночные и утренние часы. Однако с 14 июня характер погоды сменился на ветреный и дождливый, что поспособствовало улучшению рассеивания загрязняющих веществ в воздухе", - сказал Кульбачевский.Он отметил, что так как городом принимаются меры, направленные на улучшение качества воздуха, неблагоприятные метеорологические условия переносятся жителями гораздо лучше, чем, например, 15 лет назад.Полную версию интервью читайте здесь >>

https://ria.ru/20220630/korshun-1799365167.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, воздух, антон кульбачевский