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Кульбачевский: загрязняющих веществ временно стало больше в воздухе Москвы - РИА Новости, 06.07.2022
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Кульбачевский: загрязняющих веществ временно стало больше в воздухе Москвы
Кульбачевский: загрязняющих веществ временно стало больше в воздухе Москвы - РИА Новости, 06.07.2022
Кульбачевский: загрязняющих веществ временно стало больше в воздухе Москвы
Кратковременные периоды роста концентраций загрязняющих веществ в воздухе из-за отсутствия ветра и осадков отмечались в Москве в начале лета, преимущественно... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-04T09:00
2022-07-06T17:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
воздух
антон кульбачевский
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кратковременные периоды роста концентраций загрязняющих веществ в воздухе из-за отсутствия ветра и осадков отмечались в Москве в начале лета, преимущественно ночью и утром, однако с 14 июня ситуация улучшилась, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Отсутствие ветра и осадков в первую летнюю неделю действительно сформировали метеорологические условия, препятствующие самоочищению атмосферы. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, отмечались кратковременные периоды роста концентраций загрязняющих веществ, преимущественно в ночные и утренние часы. Однако с 14 июня характер погоды сменился на ветреный и дождливый, что поспособствовало улучшению рассеивания загрязняющих веществ в воздухе", - сказал Кульбачевский.Он отметил, что так как городом принимаются меры, направленные на улучшение качества воздуха, неблагоприятные метеорологические условия переносятся жителями гораздо лучше, чем, например, 15 лет назад.Полную версию интервью читайте здесь &gt;&gt;
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москва, воздух, антон кульбачевский
09:00 04.07.2022 (обновлено: 17:38 06.07.2022)
 

Кульбачевский: загрязняющих веществ временно стало больше в воздухе Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити"
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Кратковременные периоды роста концентраций загрязняющих веществ в воздухе из-за отсутствия ветра и осадков отмечались в Москве в начале лета, преимущественно ночью и утром, однако с 14 июня ситуация улучшилась, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Отсутствие ветра и осадков в первую летнюю неделю действительно сформировали метеорологические условия, препятствующие самоочищению атмосферы. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, отмечались кратковременные периоды роста концентраций загрязняющих веществ, преимущественно в ночные и утренние часы. Однако с 14 июня характер погоды сменился на ветреный и дождливый, что поспособствовало улучшению рассеивания загрязняющих веществ в воздухе", - сказал Кульбачевский.
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Редкий исчезнувший черный коршун замечен на природных территориях Москвы
Он отметил, что так как городом принимаются меры, направленные на улучшение качества воздуха, неблагоприятные метеорологические условия переносятся жителями гораздо лучше, чем, например, 15 лет назад.
Полную версию интервью читайте здесь >>
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваВоздухАнтон Кульбачевский
 
 
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