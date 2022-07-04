https://ria.ru/20220704/mishustin-1800129555.html

Мишустин назвал укрепление дружбы с Казахстаном приоритетом

Мишустин назвал укрепление дружбы с Казахстаном приоритетом - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустин назвал укрепление дружбы с Казахстаном приоритетом

РФ рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном как безусловный приоритет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:31

2022-07-04T15:31

2022-07-04T16:07

касым-жомарт токаев

владимир путин

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михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. РФ рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном как безусловный приоритет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы рассматриваем в качестве безусловного приоритета дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном. Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - сказал глава правительства РФ.Мишустин выразил уверенность в том, что углубление промышленной кооперации двух стран и запуск новых совместных проектов придадут мощнейший импульс развитию всего комплекса торгово-экономического сотрудничества РФ и Казахстана. Он также попросил передать привет и самые добрые пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от президента РФ Владимира Путина и от него лично.Мишустин отметил активное развитие межрегионального сотрудничества."С Казахстаном поддерживают связи большинство наших регионов. И сегодня я видел, какое количество губернаторов посещали стенды казахстанских партнеров", - сказал он.Особое значение уделяется и развитию культурно-гуманитарных связей, добавил Мишустин.Он также подчеркнул, что в Казахстане внимательно относятся к русскому языку."Россия и Казахстан плодотворно работают в Евразийском экономическом союзе. Мы последовательно снимаем препятствия, барьеры, ограничения на общих рынках и обеспечиваем свободу движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Создаем независимую от третьих лиц или от третьих стран финансово-расчетную инфраструктуру", - сказал премьер-министр России.

https://ria.ru/20220701/kazakhstan-1799462905.html

https://ria.ru/20220617/otnosheniya-1795794999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

касым-жомарт токаев, владимир путин, россия, казахстан, в мире, михаил мишустин