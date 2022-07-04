https://ria.ru/20220704/mishustin-1800129555.html
Мишустин назвал укрепление дружбы с Казахстаном приоритетом
Мишустин назвал укрепление дружбы с Казахстаном приоритетом - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин назвал укрепление дружбы с Казахстаном приоритетом
РФ рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном как безусловный приоритет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:31
2022-07-04T15:31
2022-07-04T16:07
касым-жомарт токаев
владимир путин
россия
казахстан
в мире
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. РФ рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном как безусловный приоритет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы рассматриваем в качестве безусловного приоритета дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном. Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - сказал глава правительства РФ.Мишустин выразил уверенность в том, что углубление промышленной кооперации двух стран и запуск новых совместных проектов придадут мощнейший импульс развитию всего комплекса торгово-экономического сотрудничества РФ и Казахстана. Он также попросил передать привет и самые добрые пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от президента РФ Владимира Путина и от него лично.Мишустин отметил активное развитие межрегионального сотрудничества."С Казахстаном поддерживают связи большинство наших регионов. И сегодня я видел, какое количество губернаторов посещали стенды казахстанских партнеров", - сказал он.Особое значение уделяется и развитию культурно-гуманитарных связей, добавил Мишустин.Он также подчеркнул, что в Казахстане внимательно относятся к русскому языку."Россия и Казахстан плодотворно работают в Евразийском экономическом союзе. Мы последовательно снимаем препятствия, барьеры, ограничения на общих рынках и обеспечиваем свободу движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Создаем независимую от третьих лиц или от третьих стран финансово-расчетную инфраструктуру", - сказал премьер-министр России.
https://ria.ru/20220701/kazakhstan-1799462905.html
https://ria.ru/20220617/otnosheniya-1795794999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, владимир путин, россия, казахстан, в мире, михаил мишустин
15:31 04.07.2022 (обновлено: 16:07 04.07.2022)
Мишустин назвал укрепление дружбы с Казахстаном приоритетом
Премьер Мишустин назвал дальнейшее укрепление дружбы с Казахстаном безусловным приоритетом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. РФ рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном как безусловный приоритет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы рассматриваем в качестве безусловного приоритета дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном
. Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - сказал глава правительства РФ
.
Мишустин выразил уверенность в том, что углубление промышленной кооперации двух стран и запуск новых совместных проектов придадут мощнейший импульс развитию всего комплекса торгово-экономического сотрудничества РФ и Казахстана. Он также попросил передать привет и самые добрые пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву
от президента РФ Владимира Путина
и от него лично.
Мишустин отметил активное развитие межрегионального сотрудничества.
"С Казахстаном поддерживают связи большинство наших регионов. И сегодня я видел, какое количество губернаторов посещали стенды казахстанских партнеров", - сказал он.
Особое значение уделяется и развитию культурно-гуманитарных связей, добавил Мишустин.
"Идет подготовка к открытию филиалов российских вузов в Казахстане, в том числе, и филиала Московского инженерно-физического института в Алма-Ате", - добавил глава правительства России.
Он также подчеркнул, что в Казахстане внимательно относятся к русскому языку.
"Россия и Казахстан плодотворно работают в Евразийском экономическом союзе. Мы последовательно снимаем препятствия, барьеры, ограничения на общих рынках и обеспечиваем свободу движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Создаем независимую от третьих лиц или от третьих стран финансово-расчетную инфраструктуру", - сказал премьер-министр России.