Мишустин прибыл в Екатеринбург
Премьер-министр Мишустин прибыл в Екатеринбург
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, где он вместе с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым примет участие в главной стратегической сессии выставки "Иннопром" и проведет переговоры.
Ожидается, что главы правительств обсудят вопросы российско-казахстанского сотрудничества, включая расширение взаимодействия в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях, а также приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе.
В программе поездки Мишустина также есть встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 4-7 июля. Общая площадь экспозиции Made in Russia - порядка 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
"Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Деловая программа выставки в этом году фокусируется на возможностях, которые открываются на новых рынках. Казахстан в этом году выступает страной-партнером выставки. В ней примут участие более 600 международных компаний, с официальными делегациями приедут участники из 25 стран мира.
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