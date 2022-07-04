https://ria.ru/20220704/mishustin-1800058943.html

Мишустин прибыл в Екатеринбург

Мишустин прибыл в Екатеринбург - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустин прибыл в Екатеринбург

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, где он вместе с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым примет участие в главной стратегической... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:14

2022-07-04T12:14

2022-07-04T12:14

экономика

евгений куйвашев

екатеринбург

казахстан

свердловская область

евразийский экономический союз

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, где он вместе с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым примет участие в главной стратегической сессии выставки "Иннопром" и проведет переговоры.Ожидается, что главы правительств обсудят вопросы российско-казахстанского сотрудничества, включая расширение взаимодействия в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях, а также приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе.В программе поездки Мишустина также есть встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 4-7 июля. Общая площадь экспозиции Made in Russia - порядка 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений."Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Деловая программа выставки в этом году фокусируется на возможностях, которые открываются на новых рынках. Казахстан в этом году выступает страной-партнером выставки. В ней примут участие более 600 международных компаний, с официальными делегациями приедут участники из 25 стран мира.

https://ria.ru/20220630/mishustin-1799290528.html

https://ria.ru/20220704/innoprom-1799544075.html

екатеринбург

казахстан

свердловская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, евгений куйвашев, екатеринбург, казахстан, свердловская область, евразийский экономический союз, иннопром