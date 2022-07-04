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Мишустин прибыл в Екатеринбург - РИА Новости, 04.07.2022
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Мишустин прибыл в Екатеринбург
Мишустин прибыл в Екатеринбург - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин прибыл в Екатеринбург
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, где он вместе с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым примет участие в главной стратегической... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:14
2022-07-04T12:14
экономика
евгений куйвашев
екатеринбург
казахстан
свердловская область
евразийский экономический союз
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, где он вместе с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым примет участие в главной стратегической сессии выставки "Иннопром" и проведет переговоры.Ожидается, что главы правительств обсудят вопросы российско-казахстанского сотрудничества, включая расширение взаимодействия в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях, а также приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе.В программе поездки Мишустина также есть встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 4-7 июля. Общая площадь экспозиции Made in Russia - порядка 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений."Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Деловая программа выставки в этом году фокусируется на возможностях, которые открываются на новых рынках. Казахстан в этом году выступает страной-партнером выставки. В ней примут участие более 600 международных компаний, с официальными делегациями приедут участники из 25 стран мира.
https://ria.ru/20220630/mishustin-1799290528.html
https://ria.ru/20220704/innoprom-1799544075.html
екатеринбург
казахстан
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экономика, евгений куйвашев, екатеринбург, казахстан, свердловская область, евразийский экономический союз, иннопром
12:14 04.07.2022
 
Мишустин прибыл в Екатеринбург

Премьер-министр Мишустин прибыл в Екатеринбург

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, где он вместе с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым примет участие в главной стратегической сессии выставки "Иннопром" и проведет переговоры.
Ожидается, что главы правительств обсудят вопросы российско-казахстанского сотрудничества, включая расширение взаимодействия в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях, а также приоритетные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе.
Председатель правительства Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:29
Мишустин призвал министров активно работать с регионами, сообщил источник
В программе поездки Мишустина также есть встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 4-7 июля. Общая площадь экспозиции Made in Russia - порядка 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
"Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Деловая программа выставки в этом году фокусируется на возможностях, которые открываются на новых рынках. Казахстан в этом году выступает страной-партнером выставки. В ней примут участие более 600 международных компаний, с официальными делегациями приедут участники из 25 стран мира.
Международная промышленная выставка Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 00:52
Международная промышленная выставка "Иннопром"
 
ЭкономикаЕвгений КуйвашевЕкатеринбургКазахстанСвердловская областьЕвразийский экономический союзИннопром
 
 
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