https://ria.ru/20220704/melnik-1800180706.html

Bild: посол Украины Мельник может стать замглавы МИД

Bild: посол Украины Мельник может стать замглавы МИД - РИА Новости, 04.07.2022

Bild: посол Украины Мельник может стать замглавы МИД

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в Киеве, сообщает издание Bild со... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:19

2022-07-04T18:19

2022-07-04T18:52

в мире

андрей мельник

германия

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мид украины

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БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в Киеве, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в украинской столице.Газета отмечает, что информацию о наличии таких планов газете сообщили "несколько" источников в Киеве. "Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу", — заявил изданию неназванный представитель украинского правительства.Сообщение Bild появилось на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". При этом, по словам дипломата, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.Ранее дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".

https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html

https://ria.ru/20220605/melnik-1793249197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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