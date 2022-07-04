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Bild: посол Украины Мельник может стать замглавы МИД - РИА Новости, 04.07.2022
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Bild: посол Украины Мельник может стать замглавы МИД
Bild: посол Украины Мельник может стать замглавы МИД - РИА Новости, 04.07.2022
Bild: посол Украины Мельник может стать замглавы МИД
Посол Украины в Германии Андрей Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в Киеве, сообщает издание Bild со... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:19
2022-07-04T18:52
в мире
андрей мельник
германия
украина
мид украины
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БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в Киеве, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в украинской столице.Газета отмечает, что информацию о наличии таких планов газете сообщили "несколько" источников в Киеве. "Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу", — заявил изданию неназванный представитель украинского правительства.Сообщение Bild появилось на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". При этом, по словам дипломата, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.Ранее дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".
https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html
https://ria.ru/20220605/melnik-1793249197.html
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в мире, андрей мельник, германия, украина, мид украины
18:19 04.07.2022 (обновлено: 18:52 04.07.2022)
 
Bild: посол Украины Мельник может стать замглавы МИД

Bild: посол Украины Мельник может уйти со своего поста ради должности замглавы МИД

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в Киеве, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в украинской столице.
Газета отмечает, что информацию о наличии таких планов газете сообщили "несколько" источников в Киеве.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 06:35
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере
"Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу", — заявил изданию неназванный представитель украинского правительства.
Сообщение Bild появилось на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". При этом, по словам дипломата, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
МИД Германии принял к сведению заявления Мельника о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины, заявил журналистам представитель ведомства Кристиан Вагнер.
Ранее дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 11:30
Посол Украины назвал поведение Германии позором, который войдет в историю
 
В миреАндрей МельникГерманияУкраинаМИД Украины
 
 
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