https://ria.ru/20220704/luna-1800051378.html

Пекин раскритиковал заявления НАСА о "планах Китая захватить Луну"

Пекин раскритиковал заявления НАСА о "планах Китая захватить Луну" - РИА Новости, 04.07.2022

Пекин раскритиковал заявления НАСА о "планах Китая захватить Луну"

США должны прекратить очернять космическую программу Китая, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:53

2022-07-04T11:53

2022-07-04T11:53

космос - риа наука

китай

политика

чжао лицзянь

луна

наса

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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. США должны прекратить очернять космическую программу Китая, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Глава НАСА Билл Нельсон в интервью газете Bild заявил об опасениях, что Китай в один день день может осуществить высадку на Луне и объявить спутник Земли "своей территорией"."Некоторые официальные лица из США непрерывно клевещут на нормальную и рациональную космическую деятельность Китая. Китайская сторона решительно выступает против подобного рода безответственных высказываний", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда выступал за мирное использование космического пространства и выступал против милитаризации и гонки вооружений в космосе.Китайская программа зондирования Луны, получившая название "Чанъэ", по имени героини древнекитайских мифов, включает три этапа: облет вокруг искусственного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю.Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года. Собранные им данные позволили китайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны.В 2019 году Китай приступил к реализации очередной фазы своей лунной программы – первой в истории Земли посадке на обратную сторону Луны. Посадочная платформа и луноход "Юйту-2" успешно проработали на неизведанной территории несколько месяцев и продолжают изучение Луны. "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, в чьем существовании ученые сомневались.24 ноября 2020 года Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю 1731 грамм лунных образцов. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.В 2024 году Китай намерен запустить зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в бассейне Южный полюс-Эйткен, расположенном на обратной стороне Луны. Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.В рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции, который будет состоять из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет способен проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов.

https://ria.ru/20210928/raketa-1752180536.html

https://ria.ru/20220519/briks-1789587534.html

https://ria.ru/20220504/kosmos-1786746263.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, китай, политика, чжао лицзянь, луна, наса