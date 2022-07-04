https://ria.ru/20220704/luna-1800051378.html
Пекин раскритиковал заявления НАСА о "планах Китая захватить Луну"
Пекин раскритиковал заявления НАСА о "планах Китая захватить Луну" - РИА Новости, 04.07.2022
Пекин раскритиковал заявления НАСА о "планах Китая захватить Луну"
США должны прекратить очернять космическую программу Китая, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:53
2022-07-04T11:53
2022-07-04T11:53
космос - риа наука
китай
политика
чжао лицзянь
луна
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_1cbf77e3ca663725d38d80911f27ac9a.jpg
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. США должны прекратить очернять космическую программу Китая, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Глава НАСА Билл Нельсон в интервью газете Bild заявил об опасениях, что Китай в один день день может осуществить высадку на Луне и объявить спутник Земли "своей территорией"."Некоторые официальные лица из США непрерывно клевещут на нормальную и рациональную космическую деятельность Китая. Китайская сторона решительно выступает против подобного рода безответственных высказываний", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда выступал за мирное использование космического пространства и выступал против милитаризации и гонки вооружений в космосе.Китайская программа зондирования Луны, получившая название "Чанъэ", по имени героини древнекитайских мифов, включает три этапа: облет вокруг искусственного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю.Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года. Собранные им данные позволили китайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны.В 2019 году Китай приступил к реализации очередной фазы своей лунной программы – первой в истории Земли посадке на обратную сторону Луны. Посадочная платформа и луноход "Юйту-2" успешно проработали на неизведанной территории несколько месяцев и продолжают изучение Луны. "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, в чьем существовании ученые сомневались.24 ноября 2020 года Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю 1731 грамм лунных образцов. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.В 2024 году Китай намерен запустить зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в бассейне Южный полюс-Эйткен, расположенном на обратной стороне Луны. Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.В рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции, который будет состоять из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет способен проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов.
https://ria.ru/20210928/raketa-1752180536.html
https://ria.ru/20220519/briks-1789587534.html
https://ria.ru/20220504/kosmos-1786746263.html
китай
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7a4498de3e2dfde70667a8034fc93fab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, китай, политика, чжао лицзянь, луна, наса
Пекин раскритиковал заявления НАСА о "планах Китая захватить Луну"
МИД Китая заявил, что НАСА клевещет, обвиняя Пекин в планах захватить Луну
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. США должны прекратить очернять космическую программу Китая, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Глава НАСА Билл Нельсон
в интервью газете Bild
заявил об опасениях, что Китай
в один день день может осуществить высадку на Луне
и объявить спутник Земли
"своей территорией".
"Некоторые официальные лица из США
непрерывно клевещут на нормальную и рациональную космическую деятельность Китая. Китайская сторона решительно выступает против подобного рода безответственных высказываний", - сказал дипломат.
Чжао Лицзянь
подчеркнул, что Китай всегда выступал за мирное использование космического пространства и выступал против милитаризации и гонки вооружений в космосе.
Китайская программа зондирования Луны, получившая название "Чанъэ", по имени героини древнекитайских мифов, включает три этапа: облет вокруг искусственного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю.
Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года. Собранные им данные позволили китайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны.
В 2019 году Китай приступил к реализации очередной фазы своей лунной программы – первой в истории Земли посадке на обратную сторону Луны. Посадочная платформа и луноход "Юйту-2" успешно проработали на неизведанной территории несколько месяцев и продолжают изучение Луны. "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, в чьем существовании ученые сомневались.
24 ноября 2020 года Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, за последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета. Вся миссия заняла 23 дня. Зонд "Чанъэ-5" доставил на Землю 1731 грамм лунных образцов. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР
, кто смог осуществить подобную миссию.
В 2024 году Китай намерен запустить зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в бассейне Южный полюс-Эйткен, расположенном на обратной стороне Луны. Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса
Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.
В рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции, который будет состоять из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет способен проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов.