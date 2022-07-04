https://ria.ru/20220704/loshadi-1799311149.html

Предок лошади Пржевальского. Прародитель или тупиковая ветвь?

Предок лошади Пржевальского. Прародитель или тупиковая ветвь? - РИА Новости, 04.07.2022

Предок лошади Пржевальского. Прародитель или тупиковая ветвь?

Одомашнивание лошади, ставшей на тысячелетия главным сухопутным транспортом и основой хозяйства, это один из ключевых эпизодов в развитии цивилизации. Об... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T03:00

2022-07-04T03:00

2022-07-04T09:02

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

казахстан

южно-уральский государственный университет

россия

урал

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151528/02/1515280270_0:355:3008:2047_1920x0_80_0_0_01c4fe280536c39eab21ec59013015ab.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Одомашнивание лошади, ставшей на тысячелетия главным сухопутным транспортом и основой хозяйства, это один из ключевых эпизодов в развитии цивилизации. Об исследовании первых опытов человека по ее приручению корреспонденту РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник Института археологии им. А.Х. Маргулана (Казахстан), участник НОЦ "Большой Алтай" Илья Мерц.В поисках прародиныСовременные археологические данные указывают на то, что очагов приручения лошади было немало. Многие из них, по словам археологов, находятся на севере Казахстана и юге современной России.До недавнего времени ученые полагали, что самые древние следы коневодства в этом регионе относились к периоду синташтинской и петровской культур, ХX-XIX вв. до н.э. В их памятниках на юге Урала и Западной Сибири были найдены свидетельства использования повозок с лошадьми. Это был поздний бронзовый век – эпоха "героев на колесницах", как говорят археологи."Работы археологов Виктора Зайберта, Виктора Логвина и других, открывших памятники ботайской и терсекской культур в Казахстане, позволили говорить о новом очаге приручения лошади и отодвинуть это событие в прошлое примерно на тысячу с лишним лет, в эпоху позднего медного века", – рассказал Илья Мерц.Верные спутники или жертвы охоты?По словам ученых, раскопки в поселениях ботайцев и ряде других синхронных памятников Северного Казахстана дали массовые находки конских останков, составляющих иногда до 99 процентов всего костного материала.Лошадь ботайского типа была невысокой, плотной и коренастой, рассказали специалисты. Кроме ботайской культуры, для которой он безусловно был ключом к выживанию, этот вид лошади активно использовался и соседями – культурами поселений Терсек и Борлы-4, разводившими также некоторые виды мелкого и крупного рогатого скота.Хотя палеозоология не может отличить по костям домашнюю и дикую лошадь, косвенные данные, как сообщили ученые, подтверждают, что ботайцы не только охотились на лошадей, но и впервые в регионе занялись коневодством.На это указывают находки элементов сбруи и костяных пут, которыми стреножили лошадей. Кроме того, конские останки из поселений ботайцев часто принадлежат животным одного возраста, что говорит о выборочном забое именно домашнего скота."Также естественно предположить, что ботайцы научились ездить верхом, так как сложно представить, что можно охотиться на лошадей или разводить их, не пользуясь лошадью для передвижения", – отметил Илья Мерц.Данные новых методовДругим важным аргументом в пользу того, что ботайцы целенаправленно разводили лошадей, является химический анализ древней керамики, рассказали ученые.Как отметил ученый, с середины 2010-х годов на помощь археологам пришла генетика. Исследования европейских ученых дали новое косвенное подтверждение того, что ботайцы занимались коневодством. На это указывает определенный набор генов, обнаруженный в костном материале ботайских лошадей. Он отвечает за определенный "пестрый" окрас, который не встречается в дикой природе.Лошадиная конкуренцияДальнейшие генетические исследования показали, что ботайская лошадь – вовсе не предок лошадей современного типа. По данным ряда работ, все современные породы восходят к виду, происходящему из региона Северного Кавказа и Северного Причерноморья. На это, в частности, указывает международное исследование с участием специалистов ЮУрГУ."На рубеже третьего и второго тысячелетий главной для населения степной зоны Евразии становится другая лошадь, не имеющая к ботайской никакого отношения. За считанные столетия она распространилась от Европы до Монголии. По всей видимости, ее успех был связан с более спокойным нравом, покладистостью, которая способствовала использованию в хозяйстве", – объяснил Илья Мерц.Судьба ботайской культуры и ее соседей, тысячу лет существовавших до появления новой лошади, пока мало изучена. Зато история самой ботайской лошади, одичавшей с приходом конкурентов, известна благодаря генетике – ученые считают, что именно она является предком лошади Пржевальского.

https://ria.ru/20211020/loshadi-1755396467.html

https://ria.ru/20170131/1486824634.html

https://ria.ru/20200710/1574150028.html

казахстан

россия

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, казахстан, южно-уральский государственный университет, россия, урал, общество, история, лошади