Путин поблагодарил бойцов Народной милиции ЛНР за героизм
Путин поблагодарил бойцов Народной милиции ЛНР за героизм при освобождении родной земли
Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил и поблагодарил бойцов второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, которые проявили героизм при освобождении своей родной земли.
"Мои поздравления и слова благодарности в полном объеме относятся и к бойцам второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, я также знаю, что они действовали активно, грамотно, проявляя мужество и героизм в самом прямом смысле слова, проявляли героизм при освобождении своей родной земли. Я вас всех поздравляю и желаю дальнейших успехов", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в понедельник.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".