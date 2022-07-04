https://ria.ru/20220704/lnr-1800100632.html

Путин поблагодарил бойцов Народной милиции ЛНР за героизм

Путин поблагодарил бойцов Народной милиции ЛНР за героизм - РИА Новости, 04.07.2022

Путин поблагодарил бойцов Народной милиции ЛНР за героизм

Президент РФ Владимир Путин поздравил и поблагодарил бойцов второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, которые проявили героизм при освобождении своей... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:56

2022-07-04T13:56

2022-07-04T13:56

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

сергей шойгу

владимир путин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил и поблагодарил бойцов второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, которые проявили героизм при освобождении своей родной земли.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, сергей шойгу, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр