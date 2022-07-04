Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил бойцов Народной милиции ЛНР за героизм - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/lnr-1800100632.html
Путин поблагодарил бойцов Народной милиции ЛНР за героизм
Путин поблагодарил бойцов Народной милиции ЛНР за героизм - РИА Новости, 04.07.2022
Путин поблагодарил бойцов Народной милиции ЛНР за героизм
Президент РФ Владимир Путин поздравил и поблагодарил бойцов второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, которые проявили героизм при освобождении своей... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:56
2022-07-04T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
сергей шойгу
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794225242_0:293:3110:2042_1920x0_80_0_0_b53f0b323aa36f2653519c156220b0e6.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил и поблагодарил бойцов второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, которые проявили героизм при освобождении своей родной земли.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794225242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e817e81aefcb601169adc8032963a4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, россия, сергей шойгу, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:56 04.07.2022
 
Путин поблагодарил бойцов Народной милиции ЛНР за героизм

Путин поблагодарил бойцов Народной милиции ЛНР за героизм при освобождении родной земли

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил и поблагодарил бойцов второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, которые проявили героизм при освобождении своей родной земли.
"Мои поздравления и слова благодарности в полном объеме относятся и к бойцам второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, я также знаю, что они действовали активно, грамотно, проявляя мужество и героизм в самом прямом смысле слова, проявляли героизм при освобождении своей родной земли. Я вас всех поздравляю и желаю дальнейших успехов", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в понедельник.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала