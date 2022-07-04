https://ria.ru/20220704/lnr-1800091409.html

Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР

Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022

Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР

Операция по освобождению ЛНР успешно завершена, заявил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отчитываясь перед президентом России... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:33

2022-07-04T13:33

2022-07-04T14:51

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

лисичанск

россия

сергей шойгу

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Операция по освобождению ЛНР успешно завершена, заявил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным."В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населённых пунктов - наиболее крупные из которых: Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

лисичанск

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Шойгу на встрече с Путиным заявил об успешном проведении операции по освобождению ЛНР Операция по освобождению ЛНР успешно завершена, заявил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным. "В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населённых пунктов - наиболее крупные из которых: Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - сказал он. 2022-07-04T13:33 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, лисичанск, россия, сергей шойгу, владимир путин, ситуация в днр и лнр