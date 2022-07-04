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Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/lnr-1800091409.html
Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР
Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022
Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР
Операция по освобождению ЛНР успешно завершена, заявил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отчитываясь перед президентом России... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:33
2022-07-04T14:51
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
лисичанск
россия
сергей шойгу
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Операция по освобождению ЛНР успешно завершена, заявил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным."В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населённых пунктов - наиболее крупные из которых: Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
лисичанск
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Шойгу на встрече с Путиным заявил об успешном проведении операции по освобождению ЛНР
Операция по освобождению ЛНР успешно завершена, заявил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным. "В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населённых пунктов - наиболее крупные из которых: Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - сказал он.
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луганская народная республика, в мире, лисичанск, россия, сергей шойгу, владимир путин, ситуация в днр и лнр
13:33 04.07.2022 (обновлено: 14:51 04.07.2022)
 
Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР

Шойгу лично доложил Путину об успешном окончании операции по освобождению ЛНР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Операция по освобождению ЛНР успешно завершена, заявил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным.
"В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населённых пунктов - наиболее крупные из которых: Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреЛисичанскРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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