https://ria.ru/20220704/lnr-1800091409.html
Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР
Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022
Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР
Операция по освобождению ЛНР успешно завершена, заявил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отчитываясь перед президентом России... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:33
2022-07-04T13:33
2022-07-04T14:51
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
лисичанск
россия
сергей шойгу
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Операция по освобождению ЛНР успешно завершена, заявил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным."В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населённых пунктов - наиболее крупные из которых: Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
лисичанск
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шойгу на встрече с Путиным заявил об успешном проведении операции по освобождению ЛНР
Операция по освобождению ЛНР успешно завершена, заявил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным. "В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населённых пунктов - наиболее крупные из которых: Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - сказал он.
2022-07-04T13:33
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире, лисичанск, россия, сергей шойгу, владимир путин, ситуация в днр и лнр
13:33 04.07.2022 (обновлено: 14:51 04.07.2022)
Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР
Шойгу лично доложил Путину об успешном окончании операции по освобождению ЛНР