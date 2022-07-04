https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800079926.html

Жители Лисичанска встретили армии России и ЛНР

Жители Лисичанска встретили армии России и ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022

Жители Лисичанска встретили армии России и ЛНР

Жители города Лисичанск, освобожденного силами Луганской Народной Республики и РФ, приветствуют пришедших военнослужащих и просят, чтобы они больше не уходили,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:08

2022-07-04T13:08

2022-07-04T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

иван филипоненко

луганская народная республика

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ЛИСИЧАНСК, 4 июл - РИА Новости. Жители города Лисичанск, освобожденного силами Луганской Народной Республики и РФ, приветствуют пришедших военнослужащих и просят, чтобы они больше не уходили, те в свою очередь раздают гуманитарную помощь и георгиевские ленты.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора."Как только узнали, что заехали (армии ЛНР и РФ – ред.), мы сразу собрались и искать их в город. Все улыбаются, мы им тоже, все здороваются. Вчера общались вместе. Они рассказывали, как им было тяжело, как нам было тяжело, мы делились впечатлениями", - рассказывает РИА Новости девушка Полина, живущая в Лисичанске.Она и ее мама рассказали, что украинские силовики стояли у их дома на окраине города и из минометов стреляли по центру, отчитываясь потом об обстрелах со стороны ЛНР и РФ. По их словам, в городе нет электричества и воды, сейчас они пришли в центр города получить от ЛНР гуманитарную помощь, которую привезла Народная милиция ЛНР. военнослужащие ЛНР также раздают жителям георгиевские ленты."Народная милиция уже доставила вторую партию гуманитарной помощи для обеспечения жителей продуктами, ввиду сложной гуманитарной обстановки, в которой город оказался по вине украинской армии", - сказал РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Одна из местных жительниц рассказала РИА Новости, что в городе несколько месяцев нет воды, а та, которую раздавали им украинские военные, была просрочена на несколько лет - в доказательство она сохранила бутылки, на которых был указан срок годности. Сами украинские военные пили хорошую воду."Хорошо, что вы пришли, больше никогда не уходите", - сказала обращаясь к солдатам местная жительница.

https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800028019.html

https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800043171.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Лисичанска встречают военнослужащих союзных сил Жители Лисичанска встречают военнослужащих союзных сил 2022-07-04T13:08 true PT2M28S

Момент встречи замкомандира 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрея Скорого с родными Замкомандира 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей Скорый вернулся в родной Лисичанск, где он не был 8 лет – с начала военного противостояния в Донбассе. Корреспондент РИА Новости заснял момент встречи с родными и соседями. 2022-07-04T13:08 true PT1M04S

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Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, иван филипоненко, луганская народная республика