https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800010484.html
Союзным силам в Лисичанске достались трофейные боеприпасы и броневики
Союзным силам в Лисичанске достались трофейные боеприпасы и броневики - РИА Новости, 04.07.2022
Союзным силам в Лисичанске достались трофейные боеприпасы и броневики
Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском в Луганской Народной Республике, достались трофейные боеприпасы и броневики, передает корреспондент... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:51
2022-07-04T09:51
2022-07-04T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
луганская народная республика
лисичанск
россия
вооруженные силы рф
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ЛИСИЧАНСК, 4 июл - РИА Новости. Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском в Луганской Народной Республике, достались трофейные боеприпасы и броневики, передает корреспондент РИА Новости.В частности, полк "Ахмат" заполучил в своё распоряжение четыре украинских тяжелых броневика "Варта" в рабочем состоянии. Все эти машины оборудованы американскими радиостанциями.Среди трофеев - минометные снаряды, патроны."Производство Болгарии. Два расчета спокойно будут целый день работать", - рассказал РИА Новости представитель "Ахмата".Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
https://ria.ru/20220704/lisichansk-1799992072.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Броневики и оружие, которые достались союзным силам от ВСУ после взятия Лисичанска
Броневики и оружие, которые достались союзным силам от ВСУ после взятия Лисичанска
2022-07-04T09:51
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сергей шойгу, луганская народная республика, лисичанск, россия, вооруженные силы рф
09:51 04.07.2022 (обновлено: 14:51 04.07.2022)
Союзным силам в Лисичанске достались трофейные боеприпасы и броневики
Союзным силам в Лисичанске достались трофейные боеприпасы и броневики с радиостанциями США